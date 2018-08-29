Описывать места на карте при помощи трёх эмодзи — ярких смайликов с изображением каких-либо персонажей или эмоций — теперь можно в специальном проекте yandexmapsemoji.ru от «Яндекса». Эту возможность «Яндекс» предоставил пользователям 28 августа, чтобы они могли выражать своё отношение к различным объектам. Жители Зеленограда уже отметились на «Я.Карте».
«С чем ассоциируется парк или набережная? Опишите любое место тремя эмодзи» , — предлагает приложение.
До этого у «Яндекс.Карт» уже была подобная возможность, но только в оффлайне — своего рода заметки для одного пользователя: он мог, например, оставить возле своего любимого бара эмодзи с изображением бутылки или бокала вина, рядом с цветочным — розу или ромашку, и т. д.
Запуск онлайн-функции не обошёлся без курьёзов. Так, в первый день после выхода приложения Москву заполонили эмодзи с символами фекалий. Буквально за сутки на карте города практически не осталось свободных мест от них. В Санкт-Петербурге и многих других крупных городах ситуация была похожей. Позже «Яндекс», видимо, вмешался и запретил добавлять подобные эмоции, а все уже существующие удалил: 29 августа в Москве доминировали другие эмодзи — сердечки, машины, улыбки.
На момент запуска в Зеленограде также было отмечено огромное количество различных зон, но после «чистки» большая часть эмодзи пропала. На 29 августа эмодзи фигурировали на трёх объектах: возле Панфиловского проспекта (три автомобиля, которые, скорее всего, символизируют пробку), рабочего посёлка Ржавки (шокированный человек, кактус и гамбургер) и Андреевки (два больших пальца вверх и сердечко).
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