«С чем ассоциируется парк или набережная? Опишите любое место тремя эмодзи» , — предлагает приложение.

До этого у «Яндекс.Карт» уже была подобная возможность, но только в оффлайне — своего рода заметки для одного пользователя: он мог, например, оставить возле своего любимого бара эмодзи с изображением бутылки или бокала вина, рядом с цветочным — розу или ромашку, и т. д.

Запуск онлайн-функции не обошёлся без курьёзов. Так, в первый день после выхода приложения Москву заполонили эмодзи с символами фекалий. Буквально за сутки на карте города практически не осталось свободных мест от них. В Санкт-Петербурге и многих других крупных городах ситуация была похожей. Позже «Яндекс», видимо, вмешался и запретил добавлять подобные эмоции, а все уже существующие удалил: 29 августа в Москве доминировали другие эмодзи — сердечки, машины, улыбки.