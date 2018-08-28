Пожар произошел на седьмом этаже в корпусе 249 около трех часов дня во вторник, 28 августа.
Хозяева ушли из дома, забыв выключить фен. Электроприбор лежал на стиральной машинке, из-за перегрева началось возгорание.
Пожарных вызвали соседи, заметившие дым. На место прибыли сотрудники МЧС, пожарные и бригада скорой помощи. В квартире никого не оказалось, и спасателям пришлось вскрывать дверь, чтобы попасть внутрь.
Медицинская помощь никому не потребовалась, необходимости в эвакуации также не было.
Огонь не успел распространиться по комнатам и за пределы квартиры, но часть вещей и мебели сгорела. Площадь пожара составила 1 квадратный метр.
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