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Из-за невыключенного фена загорелась квартира во 2-м микрорайоне 28.08.2018 ZELENOGRAD.RU

Пожар произошел на седьмом этаже в корпусе 249 около трех часов дня во вторник, 28 августа.

Хозяева ушли из дома, забыв выключить фен. Электроприбор лежал на стиральной машинке, из-за перегрева началось возгорание.

Пожарных вызвали соседи, заметившие дым. На место прибыли сотрудники МЧС, пожарные и бригада скорой помощи. В квартире никого не оказалось, и спасателям пришлось вскрывать дверь, чтобы попасть внутрь.

Медицинская помощь никому не потребовалась, необходимости в эвакуации также не было.

Огонь не успел распространиться по комнатам и за пределы квартиры, но часть вещей и мебели сгорела. Площадь пожара составила 1 квадратный метр.

Фото: Таисия Кулешова
Фото: Таисия Кулешова
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