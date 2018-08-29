Новую школу и детский сад в 20 микрорайоне не откроют к сентябрю

Снаружи новая школа с дошкольным отделением готова, но внутри еще строители. В администрации образовательного учреждения говорят, что могут открыться до конца года, но точные сроки неизвестны. В префектуре подтвердили, что к началу учебного года открыть школу и сад не получится — «застряли на этапе поставки мебели».



Строительство школы планировалось завершить в 1 квартале этого года — во всяком случае, такие сроки были обозначены на информационном щите возле стройки. Построены 4-этажное школьное здание на 300 учеников и трехэтажное дошкольное отделение на 250 мест. Школа рассчитана на 550 мест, почти половину отдают начальным классам. Это третья школа в 20 микрорайоне, её отнесли к учебному комплексу «Школа №2045».

В 20 микрорайоне работают две школы — №2038 и 2045 с отдельными зданиями детских садов и начальных школ, но ещё одна школа нужна, прежде всего, жителям не 20 микрорайона, а 14, 15 и 16-го, пояснили ранее в окружной администрации префектуре. Но там для строительства школы нет земельных ресурсов. Тем не менее, ресурс нашелся в 16 микрорайоне — здесь планируют построить детский сад.