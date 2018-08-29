Комментировать
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Новую школу и детский сад в 20 микрорайоне не откроют к сентябрю 29.08.2018 ZELENOGRAD.RU

Школа и детский сад на улице Каменка, между корпусами 2008 и 2013 еще не достроены, и в них не завезли мебель — к началу учебного года их не успеют открыть. Новое здание школы №2045 пока считается строительным объектом и не передано департаменту образования.

Фото: zelao.ru

Снаружи новая школа с дошкольным отделением готова, но внутри еще строители. В администрации образовательного учреждения говорят, что могут открыться до конца года, но точные сроки неизвестны. В префектуре подтвердили, что к началу учебного года открыть школу и сад не получится — «застряли на этапе поставки мебели».

Строительство школы планировалось завершить в 1 квартале этого года — во всяком случае, такие сроки были обозначены на информационном щите возле стройки. Построены 4-этажное школьное здание на 300 учеников и трехэтажное дошкольное отделение на 250 мест. Школа рассчитана на 550 мест, почти половину отдают начальным классам. Это третья школа в 20 микрорайоне, её отнесли к учебному комплексу «Школа №2045».

В 20 микрорайоне работают две школы — №2038 и 2045 с отдельными зданиями детских садов и начальных школ, но ещё одна школа нужна, прежде всего, жителям не 20 микрорайона, а 14, 15 и 16-го, пояснили ранее в окружной администрации префектуре. Но там для строительства школы нет земельных ресурсов. Тем не менее, ресурс нашелся в 16 микрорайоне — здесь планируют построить детский сад.

 Реклама
Теннисный клуб Pro Tennis Club объявляет набор в школу тенниса на 2018-2019 учебный год и приглашает на пробные тренировки Объявления
«Контора» — самый смешной спектакль об офисных работниках впервые в Зеленограде. Как получить скидку на билет? Объявления
"Клиника "Добромед" - качественное лечение для всей семьи. Объявления
EMEX - Качественные запчасти для длинных отпускных поездок на машине Объявления
Турникеты в автобусах Зеленограда откроют с 1 сентября
История турникетов в зеленоградских автобусах: от начала эксперимента до решения о ликвидации
Коляску с младенцем нашли в 14 микрорайоне. Полиция ищет его мать
Из-за невыключенного фена загорелась квартира во 2-м микрорайоне
Единый день отрытых дверей во всех культурных центрах: Доброволец, Творческий лицей, ДК, Добрознание
С 1 сентября московский транспорт станет бесплатным для областных пенсионеров. Где перекодировать карты?
Автомобиль пробил ограждение и вылетел на тротуар на Солнечной аллее
Как кандидат в мэры от ЛДПР собирается сделать для зеленоградцев бесплатный проезд по М-11. И что не так с его планом
Для съемок сериала в руинах «Флейты» открыли ювелирный салон
Человек, создавший МИЭТ. Зеленоградский вуз отмечает 100-летие первого ректора Леонида Преснухина
Благотворительную акцию «Дети вместо цветов» к 1 сентября снова объявил фонд «Вера». Что думают о ней зеленоградцы
Власти предписали снести часть забора возле рощи в 15 микрорайоне, поставленного для строительства ресторана
«Боже, какая солнечная гора!» Солнечногорску — 80 лет. История города-соседа
Магнитно-резонансная томография в центре «МРТ Эксперт Зеленоград». Рассказывает главврач Наталия Емельянова
«Любой ученик при правильном подходе добьется отличных баллов на ЕГЭ и поступит в вуз своей мечты»
«В Зеленограде тоже есть девочки, которые хотят играть в футбол»
ЖК "Зеленоград Сити" - квартал в центре города. Активные продажи квартир. Объявления
ЖК "Лесное озеро". Комфорт для жизни. Активные продажи. Дом сдан. Объявления
Кроссфит и функциональный тренинг в спорткомплексе «Космос» Объявления
Высшее образование рядом с домом Объявления
Почему нельзя подкармливать лебедей на Быковом болоте
Яблоки и пеньки. Что происходит с Яблоневой аллеей в Зеленограде
У нового бассейна в Крюково будет футуристический трехмерный зеленый фасад
Новую школу и детский сад в 20 микрорайоне не откроют к сентябрю
Сервис для вызова дворников и привлечения к уборке фрилансеров могут создать в Москве
Как кандидат в мэры Сергей Собянин видит развитие зеленоградских районов
Как готовится открытие участка М-11 в обход Солнечногорска и Клина
Можно ли быть с собакой на детской площадке? А если она совсем-совсем маленькая?
«Зелёный бор» на Заводском пруду. В 23 микрорайоне появилась новая зона отдыха
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
SELGROS

Скоро открытие!
Доступно и близко!

 Реклама
Реклама
В августе и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Реклама
SELGROS

Скоро открытие!
Доступно и близко!
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
В августе и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.
Реклама