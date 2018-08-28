Автомобиль пробил ограждение и вылетел на тротуар на Солнечной аллее

На Солнечной аллее рядом с пожарной частью автомобиль врезался в металлическое ограждение и вылетел на пешеходную дорожку.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в 10:07 во вторник, 28 августа, сообщили Zelenograd.ru в ГИБДД. В аварии, по счастливому стечению обстоятельств, никто не пострадал.