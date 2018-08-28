Автомобиль пробил ограждение и вылетел на тротуар на Солнечной аллее

На Солнечной аллее рядом с пожарной частью автомобиль врезался в металлическое ограждение и вылетел на пешеходную дорожку.
Дорожно-транспортное происшествие случилось в 10:07 во вторник, 28 августа, сообщили Zelenograd.ru в ГИБДД. В аварии, по счастливому стечению обстоятельств, никто не пострадал.
Трагедией закончилось подобное ДТП в апреле 2016-го. Трехмесячный ребенок скончался от травм, когда в коляску попала металлическая секция ограждения, в которое врезался неопытный водитель напротив здания зеленоградского суда. Несмотря на хрупкость подобных ограждений, дорожные службы не отказались от их закупки.
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