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Автомобиль пробил ограждение и вылетел на тротуар на Солнечной аллее 28.08.2018 ZELENOGRAD.RU

На Солнечной аллее рядом с пожарной частью автомобиль врезался в металлическое ограждение и вылетел на пешеходную дорожку.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в 10:07 во вторник, 28 августа, сообщили Zelenograd.ru в ГИБДД. В аварии, по счастливому стечению обстоятельств, никто не пострадал.

Анастасия Тараскина

Трагедией закончилось подобное ДТП в апреле 2016-го. Трехмесячный ребенок скончался от травм, когда в коляску попала металлическая секция ограждения, в которое врезался неопытный водитель напротив здания зеленоградского суда. Несмотря на хрупкость подобных ограждений, дорожные службы не отказались от их закупки.

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