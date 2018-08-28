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С 1 сентября московский транспорт станет бесплатным для областных пенсионеров. А аспиранты получат льготный проезд 28.08.2018 ZELENOGRAD.RU

Жители Подмосковья старше 60 лет смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом Москвы, включая метро, с 1 сентября — соответствующий закон приняла Мособлдума, финансирование будет идти из бюджета области. Одновременно мэр Москвы Сергей Собянин утвердил к 1 сентября льготы на проезд аспирантов московских вузов наравне со студентами и ординаторами.

Бесплатный проезд для подмосковных пенсионеров будет доступен на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте (автобусы, трамваи, троллейбусы) по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в городском и пригородном сообщении. Дополнительно возможен проезд на Московском метрополитене, включая монорельс.

Для этого пенсионеры могут перекодировать свои социальные карты во всех МФЦ, территориальных управлениях соцзащиты населения Московской области, а также на станциях метро, которые выходят к пригородным ж/д станциям (таких точек по городу 14). Пока карта перевыпускается, — а это занимает до 30 дней, — гражданину будет выдан временный проездной со сроком действия 45 дней. Им уже в августе можно будет пользоваться для перемещений по Подмосковью.

Все расходы на бесплатный проезд пенсионеров учтены в областном бюджете: 1,2 миллиарда рублей на 2018 год. В последующие годы она возрастёт до 3,4 миллиардов рублей. Льгота охватит около 1,4 миллиона «областников». Соглашение между правительством Московской области и правительством Москвы об организации транспортного обслуживания пенсионеров заключено до 2020 года, уточняется на официальном сайте властей Подмосковья — там же перечисляют все категории льготников, из которых пенсинеры самая многочисленная.

С 1 августа пенсионеры Москвы и Подмосковья уже получили возможность бесплатного проезда в пригородных поездах (даже «Ласточках»). Zelenograd.ru разбирался, каким образом можно воспользоваться им. Процедура оказалась похожей: достаточно разово перекодировать социальную карту в любой билетной кассе возле пригородных станций (в том числе и Крюково), чтобы в дальнейшем на неё оформлять бесплатные поездки в электричках.

Льготы на проезд аспирантов в общественном транспорте Москвы мэр столицы утвердил, выполняя своё июльское обещание. На льготу имеют право аспиранты-«очники» вузов Москвы, имеющих госаккредитацию, а также проживающие в Москве аспиранты других вузов России. Льготный проезд предоставляется на наземном транспорте, в метро и на МЦК, а также на пригородных электричках (с 1 сентября по 15 июня).

Проездной на наземный транспорт для аспирантов будет стоить 250 рублей, на метро — 380 рублей, проезд на электричках — со скидкой 50% от базового тарифа. Чтобы получить соцкарту, аспиранту достаточно заполнить электронное заявление на сайте государственных услуг, для этого потребуются данные паспорта, информация о регистрации и фактическом месте проживания и фотография 30 на 40 мм в формате jpeg. Забрать готовую карту можно через 30 дней в одном из центров госуслуг «Мои документы». Для получения карты аспирант должен быть внесен образовательной организацией в реестр студентов.

Бесплатный проезд у пенсионеров уже был

До 1 августа 2015 года многие пенсионеры области (военные и ветераны труда — 1,2 миллиона человек) уже имели подобную льготу, причем не только с 60-ти лет). Однако тенденция экономии бюджетных денег путём сокращения числа льготников коснулась и Подмосковья. Мособлдума внесла поправку в областной закон «О государственной социальной помощи в Московской области», отменив все подобные льготы для жителей Подмосковья и тем самым сэкономив больше 2,3 миллиарда рублей.

После этого право бесплатного проезда в общественном транспорте Москвы было доступно гораздо более узкому кругу жителей Подмосковья, среди которых были дети из многодетных семей, инвалиды I, II и III группы, сопровождающие инвалидов I-й группы или детей-инвалидов до 18-ти лет и другие. Теперь льготу решили вернуть, но с некоторыми изменениями.

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