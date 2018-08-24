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Велосипедист ударился головой о парапет у префектуры и на несколько часов впал в кому 24.08.2018 ZELENOGRAD.RU

Мужчину в состоянии комы доставили в зеленоградскую горбольницу около трех ночи 24 августа. «Скорую» вызвали молодые люди, которые обнаружили человека, находившегося без сознания.

Как рассказал Zelenograd.ru очевидец, это произошло рядом с надземным переходом у здания префектуры. Он с друзьями сначала услышали звук, будто что-то упало, но в темноте ничего не разглядели. А когда пошли в ту сторону, увидели возле гранитного парапета лежащего на спине мужчину с залитым кровью лицом. Мужчина был без сознания, но дышал. Сразу вызвали «скорую».

Фото с места происшествия

Рядом с мужчиной обнаружили велосипед. Медики посоветовали вызвать патрульных, что молодые люди и сделали. Полицейские опросили свидетелей и взяли хлопоты об имуществе на себя.

По предварительной версии, мужчина упал с велосипеда и ударился головой о парапет, сообщил Zelenograd.ru источник в правоохранительных органах. Сразу опросить пострадавшего не представлялось возможным, поскольку он находился в коме. Однако очевидцы опровергают версию, поскольку велосипед стоял рядом, аккуратно прислоненный к парапету, а мужчина лежал чуть поодаль.

Велосипед загрузили в патрульную машину и увезли, чтоб никто не украл
Фото с места происшествия

В больнице мужчину направили в общую реанимацию, где его интубировали и перевели на искусственную вентиляцию легких. «Врачи провели КТ головы, грудной клетки, брюшной полости. Результат исследований — ушиб лба», — сообщили нам в городской больнице имени М. П. Кончаловского. В реанимации 30-летний пациент через несколько часов пришел в сознание, его перевели на самостоятельное дыхание и направили на лечение в отделение нейрохирургии. Однако, придя в себя, мужчина написал расписку об отказе от дальнейшего пребывания в стационаре и отправился домой.

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