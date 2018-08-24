Мужчину в состоянии комы доставили в зеленоградскую горбольницу около трех ночи 24 августа. «Скорую» вызвали молодые люди, которые обнаружили человека, находившегося без сознания.

Как рассказал Zelenograd.ru очевидец, это произошло рядом с надземным переходом у здания префектуры. Он с друзьями сначала услышали звук, будто что-то упало, но в темноте ничего не разглядели. А когда пошли в ту сторону, увидели возле гранитного парапета лежащего на спине мужчину с залитым кровью лицом. Мужчина был без сознания, но дышал. Сразу вызвали «скорую».