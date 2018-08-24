Полиция ищет злоумышленников, обокравших магазин «Проспект» в корпусе 527.

Два молодых человека зашли в магазин, забрали с витрины шампуни, побросали их в рюкзаки и вышли, сообщил Zelenograd.ru источник в правоохранительных органах.

Как показали записи с камер видеонаблюдения, установленных в маркете, весь процесс занял у воров три минуты. Неизвестные унесли с собой 18 флаконов шампуня Head&Shoulders на сумму более 4 тысяч рублей.

Преступление было совершено 2 августа около семи часов вечера, однако с заявлением в полицию директора магазина обратилась лишь 23 августа.