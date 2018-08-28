Возле остановки на Заводской улице нет перехода. Устройство «зебры» одобрили еще в 2015 году, но обещанного три года ждут. Сейчас начали делать проект перехода.
Жители не раз просили префектуру об устройстве перехода возле остановки «РТС-4» (здесь останавливается 20-й автобус). В 2015 году окружная комиссия по безопасности дорожного движения согласовала «зебру», поручив заняться этим зеленоградскому учреждению «Автомобильные дороги». На вопросы, где же переход, в префектуре отвечали «Данные работы включены в перспективный план».
Сейчас «Автомобильные дороги» объявили конкурс на проектирование — это геоподоснова, замеры территории, составление сметы и прочие работы.
На проектирование дается полтора месяца, а сам переход сделают, скорее всего, в следующем году.
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