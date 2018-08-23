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Кафе-кондитерская «Русский Лес» открывает кофе-точку в библиотеке 11 микрорайона 23.08.2018 ZELENOGRAD.RU

Кофе-точка «Русский Лес» заработает в библиотеке №253 (корпус 1106) в пятницу, 24 августа — в этот день библиотека приглашает зеленоградцев на презентацию Библиотеки умного досуга. Для гостей запланирована большая развлекательная программа, а «Русский лес» собирается представить всем свою продукцию и раздавать купоны со скидками в 30% читателям библиотеки.

«Чашка кофе и книга — это, пожалуй, классика жанра, — так анонсируют открытие первого в городе „библиотечного кафе“ в Зеленоградской библиотечной системе. — Пирожные, донаты, маффины, тортики, пирожки, слойки, круассаны, печенье, кофе, чай, молочные коктейли, морсы, лимонады… Мы безумно рады вкусному сотрудничеству!»

Зарегистрированным читателям библиотеки купон на 30-процентную скидку при покупке любой продукции «Русского леса» выдадут библиотекари — он будет действовать на всю продукцию кафе 24 августа в корпусе 1106. Те, кто еще не записан в библиотеку, смогут это сделать и тоже получить купоны.

«Русский Лес» — практически ровесник Зеленограда, как сообщает о себе предприятие. Когда-то это был самый большой и представительный ресторан города, который с 1970 года располагался на втором этаже торгового центра на площади Юности. Рядом находилось производство, с торца — вход в кафе-кондитерскую с пирожными и тортами. Потом ресторан исчез, зато кафе перестало быть единственным. К настоящему времени у зеленоградской кондитерской фабрики «Русский лес» в Зеленограде три кафе-кондитерских, кафе в библиотеке станет четвёртым.

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