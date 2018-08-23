Коллекционные модели советских магнитофонов «Электроника-302» и «Весна-202», выполненные в масштабе 1:6, и наборы для сборки моделей поступят в продажу 24 августа в Выставочном зале Зеленограда (корпус 1410). Сувениры выпустили специально к выставке «Покажите мне звук!», в экспозиции которой — звуковые устройства разных эпох и интерактивные экспонаты, демонстрирующие «физику» звукозаписи и звуковоспроизведения. Выставка продлится до 23 сентября, на 26 августа назначена экскурсия по ней для всех желающих.
Цены на сувенирные миниатюрные магнитофоны начинаются от 850 рублей — это предложение для коллекционеров, которые приходят на выставку, отметили в музее. Количество сувенирных фигурок ограничено.
«Электроника-302», портативный кассетный монофонический магнитофон, выпускался с середины 70-х до середины 80-х годов прошлого века и проигрывал кассеты 60 или 90 минут. Питание обеспечивалось от сети или от шести цилиндрических батареек, магнитофон весил 3,5 кг и был по размерам 315х225х90 мм. Продавали его по относительно доступной цене — 120 рублей, средняя зарплата в советское время, при этом магнитофон постепенно дешевел. Его можно было слушать на улице, а иногда его использовали и как диктофон: у «Электроники-302» была функция записи. Были у него и недостатки, за которые «Электронику» ругали критики.
Магнитофоны «Весна-202», ровесники «Электроники-302», делали в Киеве и Запорожье. По оснащению они были богаче: повышенная выходная мощность усилителя низкой частоты, система шумоподавления, ручная и автоматическая регулировка уровня записи звука, счетчик ленты. Цена соответствовала — продавать «Весну-202» начали с 200 рублей. Весила она побольше «Электроники-302», 4,2 кг, а по размерам была немного меньше. По отзывам коллекционеров, устройство не могло похвастаться ни качеством записи, ни высоким уровнем воспроизведения. «„Весну-202“ можно было очень просто вычислить по искажённым шумом звукам, когда хиты отечественной и зарубежной эстрады 70-80-х годов раздавались в парках, на пляжах, в кафе, доносились из распахнутых окон домов» , — пишет один из авторов портала fishki.net. Но в условиях советского дефицита спрос обеим моделям магнитофонов был обеспечен.
Подробнее о магнитофонах и других экспонатах выставки «Покажите мне звук!» рассказывают экскурсоводы музея во время интерактивных экскурсий для групп, которые проходят ежедневно, по предварительной записи. В воскресенье, 26 августа в 16:00, в Выставочном зале состоится бесплатная экскурсия для всех желающих (вход по билетам на выставку).
Официальное открытие экспозиции «Покажите мне звук!» состоялось 27 июля в рамках выставки «Коллекционеры Зеленограда». Это авторский проект директора музея Дениса Чиликина, который реализован на грант Благотворительного фонда Владимира Потанина по программе «Меняющийся музей в меняющемся мире». Коллекцию магнитофонов «Электроника», которые делали в Зеленограде 40 лет назад, для выставки предоставил Егор Карпунин.
Выставка работает в Выставочном зале Музея Зеленограда (корпус 1410) до 23 сентября. Режим работы: вторник, среда и пятница и воскресенье 10:00—18:00, четверг 13:00—21:00, суббота 12:00—20:00, понедельник и последняя пятница месяца — выходные. Третье воскресенье каждого месяца — вход свободный, в остальные дни входной билет стоит 100 рублей, для льготников 50 рублей, для московских школьников, детей до 7 лет и граждан, имеющих право на бесплатное посещение выставок — бесплатно. Телефон для справок: 8(499)717-1602.
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