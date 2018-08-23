Комментировать
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Музей начинает продажу сувенирных моделей советских магнитофонов и наборов для их сборки 23.08.2018 ZELENOGRAD.RU

Коллекционные модели советских магнитофонов «Электроника-302» и «Весна-202», выполненные в масштабе 1:6, и наборы для сборки моделей поступят в продажу 24 августа в Выставочном зале Зеленограда (корпус 1410). Сувениры выпустили специально к выставке «Покажите мне звук!», в экспозиции которой — звуковые устройства разных эпох и интерактивные экспонаты, демонстрирующие «физику» звукозаписи и звуковоспроизведения. Выставка продлится до 23 сентября, на 26 августа назначена экскурсия по ней для всех желающих.

Цены на сувенирные миниатюрные магнитофоны начинаются от 850 рублей — это предложение для коллекционеров, которые приходят на выставку, отметили в музее. Количество сувенирных фигурок ограничено.

«Электроника-302», портативный кассетный монофонический магнитофон, выпускался с середины 70-х до середины 80-х годов прошлого века и проигрывал кассеты 60 или 90 минут. Питание обеспечивалось от сети или от шести цилиндрических батареек, магнитофон весил 3,5 кг и был по размерам 315х225х90 мм. Продавали его по относительно доступной цене — 120 рублей, средняя зарплата в советское время, при этом магнитофон постепенно дешевел. Его можно было слушать на улице, а иногда его использовали и как диктофон: у «Электроники-302» была функция записи. Были у него и недостатки, за которые «Электронику» ругали критики.

Магнитофоны «Весна-202», ровесники «Электроники-302», делали в Киеве и Запорожье. По оснащению они были богаче: повышенная выходная мощность усилителя низкой частоты, система шумоподавления, ручная и автоматическая регулировка уровня записи звука, счетчик ленты. Цена соответствовала — продавать «Весну-202» начали с 200 рублей. Весила она побольше «Электроники-302», 4,2 кг, а по размерам была немного меньше. По отзывам коллекционеров, устройство не могло похвастаться ни качеством записи, ни высоким уровнем воспроизведения. «„Весну-202“ можно было очень просто вычислить по искажённым шумом звукам, когда хиты отечественной и зарубежной эстрады 70-80-х годов раздавались в парках, на пляжах, в кафе, доносились из распахнутых окон домов» , — пишет один из авторов портала fishki.net. Но в условиях советского дефицита спрос обеим моделям магнитофонов был обеспечен.

Подробнее о магнитофонах и других экспонатах выставки «Покажите мне звук!» рассказывают экскурсоводы музея во время интерактивных экскурсий для групп, которые проходят ежедневно, по предварительной записи. В воскресенье, 26 августа в 16:00, в Выставочном зале состоится бесплатная экскурсия для всех желающих (вход по билетам на выставку).

Официальное открытие экспозиции «Покажите мне звук!» состоялось 27 июля в рамках выставки «Коллекционеры Зеленограда». Это авторский проект директора музея Дениса Чиликина, который реализован на грант Благотворительного фонда Владимира Потанина по программе «Меняющийся музей в меняющемся мире». Коллекцию магнитофонов «Электроника», которые делали в Зеленограде 40 лет назад, для выставки предоставил Егор Карпунин.

Выставка работает в Выставочном зале Музея Зеленограда (корпус 1410) до 23 сентября. Режим работы: вторник, среда и пятница и воскресенье 10:00—18:00, четверг 13:00—21:00, суббота 12:00—20:00, понедельник и последняя пятница месяца — выходные. Третье воскресенье каждого месяца — вход свободный, в остальные дни входной билет стоит 100 рублей, для льготников 50 рублей, для московских школьников, детей до 7 лет и граждан, имеющих право на бесплатное посещение выставок — бесплатно. Телефон для справок: 8(499)717-1602.

Читайте также
«Покажите мне звук». Музей представил выставку звуковых устройств разных эпох и две частные коллекции
 Реклама
Новая осенняя коллекция в магазине для беременных и кормящих мам Mama Mia в ТЦ «Энергия» Объявления
Сдаются помещения в Андреевке от собственника Объявления
Высшее образование рядом с домом Объявления
Кроссфит и функциональный тренинг в спорткомплексе «Космос» Объявления
На предвыборной встрече Собянина с зеленоградцами места в зале заняли люди по спискам префектуры и управ
«Ведогонь-театра» огородили для капитального ремонта
Забор возле рощи в 15 микрорайоне начали ломать с одобрения кандидата в мэры Москвы. Видео
Семейный фестиваль культуры здорового образа жизни «ЗОЖ» - 26 августа в КЦ «Зеленоград»
Бесплатные прививки от гриппа начали делать в поликлиниках, центре госуслуг и возле станции Крюково
У зеленоградских лебедей появилось потомство
Можно ли быть с собакой на детской площадке? А если она совсем-совсем маленькая?
Яблоки и пеньки. Что происходит с Яблоневой аллеей в Зеленограде
Двухэтажный ресторан собираются строить в 15 микрорайоне на месте рощи
У нового бассейна в Крюково будет футуристический трехмерный зеленый фасад
Гипермаркет «Зельгрос» в 17 микрорайоне откроется 6 сентября
Возле ГИБДД на улице Крупской запретят парковаться
Дорожки вдоль 14 микрорайона сделают пешеходными. Но в следующем году
Грудного ребенка в 8-м микрорайоне укусила собака
Открыт набор на новый учебный год в детские группы Школы рисования «Палитра увлечений» Объявления
Теперь жители Зеленограда могут получить визы более чем в 40 стран, не покидая свой город Объявления
Самые интересные цены на акции августа в техцентре «Автолидер» Объявления
ЖК "Лесное озеро". Комфорт для жизни. Активные продажи. Дом сдан. Объявления
Как готовится открытие участка М-11 в обход Солнечногорска и Клина
Откуда в Школьном озере берется вода и можно ли там плавать из-за уток?
Рядом с городским прудом появился новый бульвар, о котором никто не знает. Смотрите, каким он получился
Долгожданный продуктовый магазин у корпуса 921 могут открыть до конца года
Как кандидат в мэры Сергей Собянин видит развитие зеленоградских районов
«Выход на линию в 6:08, встаю в 4:30». Водитель 400-го Сергей Круглов об автобусах, работе и пассажирах
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама