Полиция задержала двоих молодых людей, подозреваемых в краже мотороллера.
Воришки узнали, что во дворе корпуса 424В у второго подъезда припаркован скутер, находящийся в процессе ремонта. Заговорщики воспользовались временным отсутствием хозяина, погрузили скутер в свою машину и скрылись.
Пострадавший, 28-летний зеленоградец, оценил ущерб в 33 тысячи рублей.
Подозреваемых, 19- и 20-летнего жителей подмосковных Щелкова и Королева задержали на территории области. Как сообщил Zelenograd.ru источник в правоохранительных органах, оба работают консультантами в одном из магазинов «Спортмастер».
Задержанных отпустили под подписку о невыезде, возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Что в дальнейшем случилось с мотороллером, источник не уточнил.
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