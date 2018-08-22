Полиция задержала двоих молодых людей, подозреваемых в краже мотороллера.

Воришки узнали, что во дворе корпуса 424В у второго подъезда припаркован скутер, находящийся в процессе ремонта. Заговорщики воспользовались временным отсутствием хозяина, погрузили скутер в свою машину и скрылись.

Пострадавший, 28-летний зеленоградец, оценил ущерб в 33 тысячи рублей.

Подозреваемых, 19- и 20-летнего жителей подмосковных Щелкова и Королева задержали на территории области. Как сообщил Zelenograd.ru источник в правоохранительных органах, оба работают консультантами в одном из магазинов «Спортмастер».

Задержанных отпустили под подписку о невыезде, возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Что в дальнейшем случилось с мотороллером, источник не уточнил.