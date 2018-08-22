Комментировать
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Воры на автомобиле похитили в 4-м микрорайоне ремонтируемый скутер 22.08.2018 ZELENOGRAD.RU

Полиция задержала двоих молодых людей, подозреваемых в краже мотороллера.

Воришки узнали, что во дворе корпуса 424В у второго подъезда припаркован скутер, находящийся в процессе ремонта. Заговорщики воспользовались временным отсутствием хозяина, погрузили скутер в свою машину и скрылись.

Пострадавший, 28-летний зеленоградец, оценил ущерб в 33 тысячи рублей.

Подозреваемых, 19- и 20-летнего жителей подмосковных Щелкова и Королева задержали на территории области. Как сообщил Zelenograd.ru источник в правоохранительных органах, оба работают консультантами в одном из магазинов «Спортмастер».

Задержанных отпустили под подписку о невыезде, возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Что в дальнейшем случилось с мотороллером, источник не уточнил.

 Реклама
Академия Знаний — ваш ребёнок полюбит учиться Объявления
Открыт набор на новый учебный год в детские группы Школы рисования «Палитра увлечений» Объявления
Теперь жители Зеленограда могут получить визы более чем в 40 стран, не покидая свой город Объявления
Кроссфит и функциональный тренинг в спорткомплексе «Космос» Объявления
На предвыборной встрече Собянина с зеленоградцами места в зале заняли люди по спискам префектуры и управ
«Ведогонь-театра» огородили для капитального ремонта
Забор возле рощи в 15 микрорайоне начали ломать с одобрения кандидата в мэры Москвы. Видео
Семейный фестиваль культуры здорового образа жизни «ЗОЖ» - 26 августа в КЦ «Зеленоград»
Бесплатные прививки от гриппа начали делать в поликлиниках, центре госуслуг и возле станции Крюково
У зеленоградских лебедей появилось потомство
Можно ли быть с собакой на детской площадке? А если она совсем-совсем маленькая?
Яблоки и пеньки. Что происходит с Яблоневой аллеей в Зеленограде
Двухэтажный ресторан собираются строить в 15 микрорайоне на месте рощи
У нового бассейна в Крюково будет футуристический трехмерный зеленый фасад
Гипермаркет «Зельгрос» в 17 микрорайоне откроется 6 сентября
Возле ГИБДД на улице Крупской запретят парковаться
Дорожки вдоль 14 микрорайона сделают пешеходными. Но в следующем году
Грудного ребенка в 8-м микрорайоне укусила собака
Только до 1 сентября «Ценокос в МебельKing» Объявления
Репетиторский центр «Высший балл» приглашает на курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ и бесплатные открытые уроки Объявления
ЖК "Зеленоград Сити" - квартал в центре города. Активные продажи квартир. Объявления
Занятия скалолазанием для детей и взрослых в Зеленограде Объявления
Как готовится открытие участка М-11 в обход Солнечногорска и Клина
Откуда в Школьном озере берется вода и можно ли там плавать из-за уток?
Рядом с городским прудом появился новый бульвар, о котором никто не знает. Смотрите, каким он получился
Долгожданный продуктовый магазин у корпуса 921 могут открыть до конца года
Как кандидат в мэры Сергей Собянин видит развитие зеленоградских районов
«Выход на линию в 6:08, встаю в 4:30». Водитель 400-го Сергей Круглов об автобусах, работе и пассажирах
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
SELGROS

Скоро открытие!
Доступно и близко!

 Реклама
Реклама
В августе и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
SELGROS

Скоро открытие!
Доступно и близко!
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Реклама
В августе и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама