В ночь с 22 на 23 августа, со среды на четверг, в Москве похолодает до 10 градусов, и так будет продолжаться до конца недели.
Когда ночные температуры опускаются ниже десятиградусной отметки, резко охлаждается и водная поверхность, пишет агентство «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр России. И даже потепление днем в пятницу и выходные до 24—27 градусов не компенсируют этого охлаждения.
Днем в четверг температура воды будет ниже 20 градусов, а при таких значениях медики не рекомендуют купаться. Поэтому среду, 22 августа, Гидрометцентр объявил последним купальным днем сезона.
Официально купальный сезон продолжается с 1 июня по 1 сентября. В Зеленограде действует три зоны отдыха с купанием: на Большом городском пруду, а также Черном и Школьном озерах.
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