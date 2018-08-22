В ночь с 22 на 23 августа, со среды на четверг, в Москве похолодает до 10 градусов, и так будет продолжаться до конца недели.

Когда ночные температуры опускаются ниже десятиградусной отметки, резко охлаждается и водная поверхность, пишет агентство «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр России. И даже потепление днем в пятницу и выходные до 24—27 градусов не компенсируют этого охлаждения.

Днем в четверг температура воды будет ниже 20 градусов, а при таких значениях медики не рекомендуют купаться. Поэтому среду, 22 августа, Гидрометцентр объявил последним купальным днем сезона.

Официально купальный сезон продолжается с 1 июня по 1 сентября. В Зеленограде действует три зоны отдыха с купанием: на Большом городском пруду, а также Черном и Школьном озерах.