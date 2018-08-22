Комментировать
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Синоптики сообщили о завершении купального сезона в столице с 22 августа из-за похолодания 22.08.2018 ZELENOGRAD.RU

В ночь с 22 на 23 августа, со среды на четверг, в Москве похолодает до 10 градусов, и так будет продолжаться до конца недели.

Когда ночные температуры опускаются ниже десятиградусной отметки, резко охлаждается и водная поверхность, пишет агентство «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр России. И даже потепление днем в пятницу и выходные до 24—27 градусов не компенсируют этого охлаждения.

Днем в четверг температура воды будет ниже 20 градусов, а при таких значениях медики не рекомендуют купаться. Поэтому среду, 22 августа, Гидрометцентр объявил последним купальным днем сезона.

Официально купальный сезон продолжается с 1 июня по 1 сентября. В Зеленограде действует три зоны отдыха с купанием: на Большом городском пруду, а также Черном и Школьном озерах.

 Реклама
ЖК "Лесное озеро". Комфорт для жизни. Активные продажи. Дом сдан. Объявления
Самые интересные цены на акции августа в техцентре «Автолидер» Объявления
EMEX - Качественные запчасти для длинных отпускных поездок на машине Объявления
Только до 1 сентября «Ценокос в МебельKing» Объявления
На предвыборной встрече Собянина с зеленоградцами места в зале заняли люди по спискам префектуры и управ
«Ведогонь-театра» огородили для капитального ремонта
Забор возле рощи в 15 микрорайоне начали ломать с одобрения кандидата в мэры Москвы. Видео
Семейный фестиваль культуры здорового образа жизни «ЗОЖ» - 26 августа в КЦ «Зеленоград»
Бесплатные прививки от гриппа начали делать в поликлиниках, центре госуслуг и возле станции Крюково
У зеленоградских лебедей появилось потомство
Можно ли быть с собакой на детской площадке? А если она совсем-совсем маленькая?
Яблоки и пеньки. Что происходит с Яблоневой аллеей в Зеленограде
Двухэтажный ресторан собираются строить в 15 микрорайоне на месте рощи
У нового бассейна в Крюково будет футуристический трехмерный зеленый фасад
Гипермаркет «Зельгрос» в 17 микрорайоне откроется 6 сентября
Возле ГИБДД на улице Крупской запретят парковаться
Дорожки вдоль 14 микрорайона сделают пешеходными. Но в следующем году
Грудного ребенка в 8-м микрорайоне укусила собака
Занятия скалолазанием для детей и взрослых в Зеленограде Объявления
Репетиторский центр «Высший балл» приглашает на курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ и бесплатные открытые уроки Объявления
ЖК "Зеленоград Сити" - квартал в центре города. Активные продажи квартир. Объявления
Высшее образование рядом с домом Объявления
Как готовится открытие участка М-11 в обход Солнечногорска и Клина
Откуда в Школьном озере берется вода и можно ли там плавать из-за уток?
Рядом с городским прудом появился новый бульвар, о котором никто не знает. Смотрите, каким он получился
Долгожданный продуктовый магазин у корпуса 921 могут открыть до конца года
Как кандидат в мэры Сергей Собянин видит развитие зеленоградских районов
«Выход на линию в 6:08, встаю в 4:30». Водитель 400-го Сергей Круглов об автобусах, работе и пассажирах
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
SELGROS

Скоро открытие!
Доступно и близко!

 Реклама
Реклама
В августе и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
SELGROS

Скоро открытие!
Доступно и близко!
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
В августе и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.
Реклама