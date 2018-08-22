Возрастных ограничений для команд нет, но в среднем их участники — игроки старше 16 лет, а сами команды — не только из Зеленограда, но и из ближайших населённых пунктов, включая Алабушево, Андреевку и Солнечногорск. Турнирные матчи проходят лиги на базе зеленоградской спортшколы №111 (Озёрная Аллея, дом 10), в основном в нерабочие дни.

Членами зеленоградской ЛФЛ уже являются около 1500 человек, многие из которых — любители, предпочитающие активно проводить выходные. «Мы играем круглый год, но сейчас вводим зимний перерыв между матчами. В связи с неблагоприятными погодными условиями решили начать проводить матчи в осенний и весенний периоды, чтобы обходиться без травм и играть только в благоприятных условиях. Порой наши матчи напоминают гладиаторские бои, да и сильных команд в Зеленограде много. Настоящие эмоции и переживания!» — делится Иван Хомутов.

Сезон начнётся уже в сентябре — опубликовано расписание первых игр в официальной группе ЛФЛ Зеленограда ВКонтакте. У 16 команд Высшей Лиги матчи стартуют 2 сентября (обзор команд), в Первой и Второй лиге формируется состав участников.

Для подачи командной заявки необходимо прислать название коллектива и контактные данные капитана на электронную почту khomutov.lfl@gmail.com, после чего с командой свяжется организационный комитет. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8(909)951-1921 (Хомутов Иван), 8(925)037-2665 (Константин Вишневский).