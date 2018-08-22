Комментировать
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Любительская футбольная лига Зеленограда объявила набор команд на новый сезон 22.08.2018 ZELENOGRAD.RU

В любительский футбол играют все, от детей до пенсионеров, профессиональные футболисты и команды из отцов и сыновей. «Нас всех объединяет одно — любовь к спорту и к самой главной игре в мире», — говорит Иван Хомутов, руководитель Любительской футбольной лиги Зеленограда. Лига существует уже три года, а сейчас проводит набор команд для участия в новом, четвёртом, сезоне.

Товарищеский футбольный матч ЛФЛ «Алабушево» — «Аванград», 13 августа 2018 года
Фото предоставлено ЛФЛ Зеленограда

Возрастных ограничений для команд нет, но в среднем их участники — игроки старше 16 лет, а сами команды — не только из Зеленограда, но и из ближайших населённых пунктов, включая Алабушево, Андреевку и Солнечногорск. Турнирные матчи проходят лиги на базе зеленоградской спортшколы №111 (Озёрная Аллея, дом 10), в основном в нерабочие дни.

Членами зеленоградской ЛФЛ уже являются около 1500 человек, многие из которых — любители, предпочитающие активно проводить выходные. «Мы играем круглый год, но сейчас вводим зимний перерыв между матчами. В связи с неблагоприятными погодными условиями решили начать проводить матчи в осенний и весенний периоды, чтобы обходиться без травм и играть только в благоприятных условиях. Порой наши матчи напоминают гладиаторские бои, да и сильных команд в Зеленограде много. Настоящие эмоции и переживания!» — делится Иван Хомутов.

Сезон начнётся уже в сентябре — опубликовано расписание первых игр в официальной группе ЛФЛ Зеленограда ВКонтакте. У 16 команд Высшей Лиги матчи стартуют 2 сентября (обзор команд), в Первой и Второй лиге формируется состав участников.

Для подачи командной заявки необходимо прислать название коллектива и контактные данные капитана на электронную почту khomutov.lfl@gmail.com, после чего с командой свяжется организационный комитет. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8(909)951-1921 (Хомутов Иван), 8(925)037-2665 (Константин Вишневский).

 Реклама
Самые интересные цены на акции августа в техцентре «Автолидер» Объявления
EMEX - Качественные запчасти для длинных отпускных поездок на машине Объявления
Академия Знаний — ваш ребёнок полюбит учиться Объявления
ЖК "Лесное озеро". Комфорт для жизни. Активные продажи. Дом сдан. Объявления
На предвыборной встрече Собянина с зеленоградцами места в зале заняли люди по спискам префектуры и управ
«Ведогонь-театра» огородили для капитального ремонта
Забор возле рощи в 15 микрорайоне начали ломать с одобрения кандидата в мэры Москвы. Видео
Семейный фестиваль культуры здорового образа жизни «ЗОЖ» - 26 августа в КЦ «Зеленоград»
Бесплатные прививки от гриппа начали делать в поликлиниках, центре госуслуг и возле станции Крюково
У зеленоградских лебедей появилось потомство
Можно ли быть с собакой на детской площадке? А если она совсем-совсем маленькая?
Яблоки и пеньки. Что происходит с Яблоневой аллеей в Зеленограде
Двухэтажный ресторан собираются строить в 15 микрорайоне на месте рощи
У нового бассейна в Крюково будет футуристический трехмерный зеленый фасад
Гипермаркет «Зельгрос» в 17 микрорайоне откроется 6 сентября
Возле ГИБДД на улице Крупской запретят парковаться
Дорожки вдоль 14 микрорайона сделают пешеходными. Но в следующем году
Грудного ребенка в 8-м микрорайоне укусила собака
Новая осенняя коллекция в магазине для беременных и кормящих мам Mama Mia в ТЦ «Энергия» Объявления
Занятия скалолазанием для детей и взрослых в Зеленограде Объявления
Детская цирковая студия сестер Фоминых открывается в Зеленограде Объявления
Высшее образование рядом с домом Объявления
Как готовится открытие участка М-11 в обход Солнечногорска и Клина
Откуда в Школьном озере берется вода и можно ли там плавать из-за уток?
Рядом с городским прудом появился новый бульвар, о котором никто не знает. Смотрите, каким он получился
Долгожданный продуктовый магазин у корпуса 921 могут открыть до конца года
Как кандидат в мэры Сергей Собянин видит развитие зеленоградских районов
«Выход на линию в 6:08, встаю в 4:30». Водитель 400-го Сергей Круглов об автобусах, работе и пассажирах
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
В августе и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Реклама
Реклама
В августе и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
Реклама
Реклама