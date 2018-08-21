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Акция «Семья помогает семье» пройдёт с 23 по 31 августа в Зеленограде — малообеспеченных детей соберут в школу 21.08.2018 ZELENOGRAD.RU

Традиционную общегородскую акцию по сбору вещей и учебных принадлежностей для детей из нуждающихся семей проведут в Москве с 23 по 31 августа. В Зеленограде будет работать несколько стационарных и передвижных пунктов сбора вещей — в центрах соцобслуживания и на открытых городских площадках.

В ТЦСО «Зеленоградский» (корпус 205а), в его отделении социальной помощи семье и детям (корпус 126), в филиале «Солнечный» (корпус 826) и в филиале «Крюково» (корпус 2014) помощь будут принимать по следующему расписанию: 23 августа 9:00—17:30, 24-25 августа 9:00—16:30, 28-29 августа 9:00—17:30, 31 августа 9:00—16:30.

В среду, 29 августа (с 11:00) сбор помощи откроется возле ТЦ «Столица» (корпус 1446). Список адресов других городских площадок будет пополняться. На них во время акции пройдут также мастер-классы, концерты, конкурсы и викторины.

Все желающие могут принести на пункты сбора помощи новую одежду, обувь, канцелярские принадлежности, книги, ранцы, спортивный инвентарь для детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также детей-инвалидов. Вещи, бывшие в употреблении, в хорошем состоянии принимают на постоянной основе, — не только во время акции, — в зеленоградском Пункте бесплатного приема и выдачи вещей для детей-сирот и малообеспеченных семей (корпус 205а).

По всей Москве на время акции откроют более 200 стационарных и передвижных пунктов сбора. «Семья помогает семье: готовимся к школе!» проходит в столице уже в 13-й раз. Помимо жителей в ней участвуют спонсоры — коммерческие и торговые организации.

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