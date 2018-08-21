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«Ведогонь-театра» огородили для капитального ремонта 21.08.2018 ZELENOGRAD.RU

Ограждение возвели вокруг здания театра на улице Юности. Это началась подготовка к капитальному ремонту здания. Театр никуда не переезжает, новый сезон стартует 9 сентября — в этот день покажут спектакль о Зеленограде «Белки, сосны, микросхемы». Спектакли будут идти и на основной сцене, и в новом зале. Кассы театра открыты, можно приобретать билеты.

Здание бывшего кинотеатра «Эра» передали «Ведогонь-театру» четыре года назад, а проектные документы капитального ремонта здания начали готовить в 2016 году. Давно не работающий большой кинозал «Эры» не приспособлен для театра, предстоит переделать и другие помещения бывшего кинотеатра в театральные помещения, а также соединить две когда-то разделенные части здания — основную сцену (когда-то она была малым залом кинотеатра) и большой зал.

Фасад здания тоже будет выглядеть иначе, рассказал в интервью Zelenograd.ru в начале прошлого сезона художественный руководитель «Ведогонь-театра» Павел Курочкин.

В рамках капремонта планировалось и благоустроить площадь у театра — в частности, разделить пешеходную зону и парковку. Что конкретно там сделают, пока неизвестно. 15 августа мэр Москвы Сергей Собянин написал в Твиттере: «Ведогонь-театр» — единственный профессиональный драмтеатр Зеленограда. Почти 20 лет назад он переехал в здание кинотеатра «Эра», которому уже нужен капремонт. Кроме здания приведем в порядок территорию вокруг".

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«Ведогонь-театра» огородили для капитального ремонта
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