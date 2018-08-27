«О тебе, Москва» — так назвали большой танцевальный флешмоб для горожан, который задумано провести в Зеленограде в День города, 8 сентября, перед главной сценой праздника возле ДК (КЦ) «Зеленоград». Стать его участниками смогут все желающие, а основным движениям флешмоба научат на репетициях. Они пройдут в ДК 28 августа (в 18:30), 30 августа (в 18:30) и в сентябре.
Хореографическое действо будет посвящено 871-летию Москвы. Его организуют КЦ «Зеленоград», Молодежное объединение Zelvolonter и Ансамбль современного танца «Галас». Начало флешмоба запланировано 8 сентября в 16:55 — он завершит выступление танцевальных коллективов Культурного центра «Зеленоград» на главной сцене праздника.
От участников не потребуется специальной танцевальной подготовки, сообщают организаторы, но основным движениям флешмоба можно научиться заранее. Репетиции на Центральной площади перед ДК проведёт опытный хореограф, запись на них уже открыта.
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