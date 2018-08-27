Хореографическое действо будет посвящено 871-летию Москвы. Его организуют КЦ «Зеленоград», Молодежное объединение Zelvolonter и Ансамбль современного танца «Галас». Начало флешмоба запланировано 8 сентября в 16:55 — он завершит выступление танцевальных коллективов Культурного центра «Зеленоград» на главной сцене праздника.

От участников не потребуется специальной танцевальной подготовки, сообщают организаторы, но основным движениям флешмоба можно научиться заранее. Репетиции на Центральной площади перед ДК проведёт опытный хореограф, запись на них уже открыта.