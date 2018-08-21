Лучшим начальником пожарного караула Москвы, по итогам профессионального конкурса, стал капитан внутренней службы зеленоградской 61-й пожарной части 27-летний Павел Бельский. С чего он начинал, какие пожары тушил, и ждёт ли его повышение по службе — в небольшом интервью Zelenograd.ru.
Начальник пожарного караула — непростая должность. Именно он должен быстро и оперативно принимать решение и сразу после сообщения о пожаре, и во время его тушения. Начальник караула решает, сколько сотрудников поедет тушить пожар, какие силы и средства нужны, что делать в первую очередь — тушить огонь или спасать людей.
— Павел, с чего вы начинали, какие должности занимали в системе МЧС?
— В 2007 году я поступил в Академию государственной противопожарной службы, она находится у метро «ВДНХ». Занимался пожаро-спасательным спортом, сейчас я мастер спорта. После выпуска меня отправили инспектором в Луховицы. Вскоре перевелся инспектором в Восточный округ Москвы, а в 2015-м назначен на должность начальника пожарного караула в зеленоградскую часть. Играю в сборной Москвы по футболу в Главном управлении МЧС.
— Спортивная подготовка важна для начальника караула?
— Безусловно. Допустим, на московском конкурсе на звание «Лучший начальник караула» надо было подняться по веревке или скалодрому на четвертый этаж, чтобы спасти условного пострадавшего и опустить его вниз на носилки. Или преодолеть препятствия — барьер, бревно — во время забега с пожарными рукавами. Оценивается и грамотность выполнения всех действий, и скорость. Есть и другие обязательные этапы — челночный бег, подтягивание, кросс.
— А теоретические знания?
— Да, надо было ответить на вопросы по билетам. Это как раз теоретические знания, касающиеся борьбы с пожарами. Особенности тактической и технической подготовки, работа газодымозащитной службы, вопросы охраны труда, медицинская подготовка и так далее.
— Вы работаете в определенный районах Зеленограда?
— За 61-й частью закреплены микрорайоны выезда — 1, 2, 3, 4, 11, 12-й. Но сейчас перевожусь на другую должность, в службу пожаротушения Зеленограда, — придется отвечать уже за весь округ.
— Приходилось ли тушить сложные пожары?
— Да, помню пожар на 22 этаже корпуса 320. Была как раз моя смена. Проблема была как раз в высоком этаже: лестниц для такой высоты у нас не было. Пришлось со всем обмундированием и оборудованием подниматься пешком по лестнице на 22 этаж. Слава богу, никто не погиб. Но один человек пострадал.
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