В первенстве участвуют спортсмены трех возрастных группы минимум из шести регионов России: девушки и юноши до 15-ти лет, девушки и юноши до 18-ти лет, девушки и юноши до 22-х лет.

В расписании соревнований — слалом на водных лыжах 17 и 18 августа, прыжки с трамплина 18 и 19 августа и фигурное катание все три дня.

Добраться из Зеленограда до Полежаек можно на личном автомобиле по Пятницкому шоссе или на автобусе №497 от станции Крюково до остановки «Полежайки», после чего пройти приблизительно 400 метров до Истринского водохранилища. Общий путь займёт минимум час, в зависимости от длительности ожидания автобуса.