Слалом на водных лыжах, фигурное катание (шотборд) и прыжки с трамплина продемонстрируют молодые спортсмены на первенстве России по воднолыжному спорту, которое началось в пятницу, 17 августа, на Истринском водохранилище. Соревнования проходят рядом с деревней Полежайки на Пятницком шоссе и продлятся три дня — до 19 августа, ежедневно с 9:00 до 18:00.
В первенстве участвуют спортсмены трех возрастных группы минимум из шести регионов России: девушки и юноши до 15-ти лет, девушки и юноши до 18-ти лет, девушки и юноши до 22-х лет.
В расписании соревнований — слалом на водных лыжах 17 и 18 августа, прыжки с трамплина 18 и 19 августа и фигурное катание все три дня.
Добраться из Зеленограда до Полежаек можно на личном автомобиле по Пятницкому шоссе или на автобусе №497 от станции Крюково до остановки «Полежайки», после чего пройти приблизительно 400 метров до Истринского водохранилища. Общий путь займёт минимум час, в зависимости от длительности ожидания автобуса.
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