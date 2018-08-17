Большой магазин, построенный у Георгиевского проспекта, откроют в понедельник, 6 сентября, в 7:00. По случаю открытия — скидки на ряд товаров. Гипермаркет будет работать с 7:00 до 23:00.

«Зельгрос» — это большой рознично-оптовый магазин-склад сети Selgros Cash&Carry. Ассортимент гипермаркета — замороженные продукты, колбасы, мясные и молочные изделия, рыба, овощи, фрукты, хлеб, а также непродовольственные товары — одежда, обувь, текстиль, электротовары, бытовая техника. С картой клиента «Зельгрос» можно получать скидки и участвовать в акциях. Карта выдаётся бесплатно, её можно получить уже сейчас в гипермаркете в 17 микрорайоне.



Ближайшая к «Зельгрос» автобусная остановка — «Корпус 1624» (автобусы 22 от Привокзальной площади и 25 от «Северной») или «16 микрорайон (автобусы 5, 15, 17, 32, 400 Т, далее перейти Георгиевский проспект).







