На Ленинградском направлении задерживаются электрички в обе стороны: как в Москву, так и в область, сообщают пассажиры пригородных поездов.

В течение получаса минимум на Ленинградском вокзале не видели ни одного поезда. В МТ ППК пока не могут прокомментировать причины. Сбой в движении электричек наблюдается примерно с 19 часов. Составы простаивают на путях в сторону столицы. Некоторое движение началось около восьми вечера: в 19:48 от Ленинградского вокзала отправилась первая «Ласточка», в 20:38 в Крюково также вышла вовремя.

Первая рядовая электричка отправилась из Москвы с опозданием в 50 минут, то есть в 20:20 вместо 19:30.

В среднем время задержки поездов составляет примерно 30-40 минут. При этом по громкой связи объявили, что электричка до Конаково отправлением с Ленинградского вокзала в 21:07 задерживается на 1 час 29 минут, сообщил один из пассажиров.

МТ ППК уведомила также, что поезда, следующие на Москву, задерживаются на участке Химки — Москва. В период до 23:00 ожидается задержка отправления некоторых электричек с вокзала в сторону области. Электрички в 20:10 и 22:25 из Москвы, 20:48 и 21:18 из Крюково отменены.

Кроме того, отменены пригородные поезда:

• № 6386 Москва — Крюково (отпр. 22:25);

• № 6300 Москва — Крюково (отпр. 00:38);

• № 6385 Крюково — Москва (отпр. 21:18);

• № 6417 Подсолнечная — Москва (отпр. 23:09).



Поезда № 6376 Москва — Крюково и № 6383 Крюково — Москва не отменяли.

Сервис «Яндекс.Электрички сообщил, что «Ласточки» курсирую в обычном режиме, однако один из пассажиров написал: ««Ласточка» 21:02 с Ленинградского, полчаса ползем до Химок, еще не доехали». В Крюково, по сообщению другого пассажира, экспресс в назначенное время не прибыл. Сначала прибыла рядовая «клинская» — в 21:35 вместо 20:40.