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Сотрудника «Жилищника» наказали за сломанные качели, с которых упал ребенок 15.08.2018 ZELENOGRAD.RU

У качелей на детской площадке у корпуса 240 оторвалась цепь, на которой они держались, — из-за этого ребенок и упал. После жалобы в префектуру оштрафовали техника «Жилищника района Матушкино», которая должна ежедневно следить за состоянием детских площадок.

фото:edo.zelao.ru


По словам мамы ребенка, цепочка отваливалась неоднократно, хотя её чинили то родители, то мастера «Жилищника». «Обрыв подвеса качелей произошел по причине повреждения крепления, предположительно, в результате использования с нарушением требований по эксплуатации в части возрастной категории граждан», ответил на жалобу глава управы района Матушкино Антон Гущин. То есть, в управе считают, что качели оборвались, потому что до того на них качался не ребенок, а кто-то постарше — подросток или взрослый. Тем не менее, техника Маргариту Швецову наказали «административным воздействием» — под этим обычно понимается штраф или лишение премии.

Контролировать состояние игоровых элементов на детских площадках «Жилищник» должен ежедневно, сейчас качели у корпуса 240 починили, отметили в управе.

Менять жесткие подвесы качелей на гибкие — с силиконовыми трубками и металлическими цепочками — начали три года назад после нескольких трагических случаев на московских детских площадках. Менее опасными, чем прежние, они не кажутся. Где-то трубки держатся «на честном слове», где-то, как выясняется, обрываются цепочки, где-то нет спинки.

11 лет назад из-за падения с качелей во дворе 2 микрорайона 12-летний мальчик получил сложный перелом берцовой кости. Ему сделали десять операций, ногу едва удалось спасти от ампутации. Спустя несколько лет семье через суд удалось добиться от «Жилищника» (как правопреемника ДЕЗа) компенсации за физические и нравственные страдания — 70 тысяч рублей.

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СТО Зеленоград

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