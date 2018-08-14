Магазин у корпуса 921 открыли еще в 1998 году, он занимал площадь 76 квадратных метров. Через четыре года арендатор сделал реконструкцию и увеличил площадь до 125 кв. метров. Магазин был весьма востребован местными жителями — на весь 9 микрорайон до сих пор работает только один супермаркет в корпусе 900 и два-три небольших магазинчика. Из-за изменений правил нестационарной торговли и в связи с завершением договора аренды торговый павильон трижды сносили. Последний раз это произошло в ноябре прошлого года — жителям пообещали, что магазин восстановят сразу же после конкурса, объявленного в декабре.

По новым правилам, городские власти сами финансируют установку типового павильона, а предприниматель платит за право в нем торговать. Типовой — это в данном случае 56 квадратных метров, то есть, в два раза меньше прежнего.



С прошлого года столичные власти пытались сдать павильон в аренду со стартовой ценой 226 тысяч рублей — это ежемесячная плата за право торговать. Бывший арендатор павильона Кахир Гафаров в интервью Zelenograd.ru назвал эту цену неадекватной и завышенной раза в два. Четыре аукциона не привлекли никого — заявок от предпринимателей просто не было, несмотря на то, что стартовую цену снизили до 135 тыс. рублей. Лишь на пятый раз, после снижение цены до 67 тысяч, аукцион состоялся. Любопытно, что конкурент прежнего арендатора (он участвовал в торгах) поднял сумму вдвое, до 122 тыс. рублей.



Новый арендатор, ООО «Купецъ», намерен сохранить прежний ассортимент магазина — бакалея, мясные и молочные изделия, овощи-фрукты, хлеб. Сигареты и алкоголь продавать тут не будут. Начать торговлю можно за неделю, сказал руководитель фирмы, но когда привезут сам павильон, неизвестно. Победитель аукциона еще не заключил договор с департаментом торговли. Власти также должны предоставить торговое оборудование для магазина.



Такой же типовой павильон власти хотят открыть у корпуса 145 — местные жители давно просят о продуктовом магазине. Его выставляли на аукционы по той же схеме, как и магазин у 921-го корпуса, с той же ценой. Но даже двукратное снижение не помогло: желающих торговать здесь пока не нашлось.



