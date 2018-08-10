Станции метро «Митино», «Тушинская», «Сокол» и «Аэропорт» соединит с субботы, 11 августа, новый автобусный маршрут № 456к. Он будет курсировать между 8-м микрорайоном Митина и улицей Серёгина, находящейся недалеко от метро «Динамо» — «Петровский парк».

Маршрут добавили для усиления номера 456, следующего из Митино до станции метро «Белорусская» серой ветки, однако новый автобус с серой веткой не пересекается. Как сообщает «Мосгортранс», на маршруте предусмотрено девять автобусов средней вместимости, которые будут ездить каждые 15 минут в пиковое время. Общий режим работы — с 6:30 до 23:00 по будням, с 7:00 до 23:00 по выходным.

Кроме того, автобус № 456к будет проезжать через платформу Трикотажная Рижского направления Московской железной дороги, где останавливаются электрички, следующие до Волоколамска, Подольска, Нахабина, Щербинки и других крупных подмосковных населенных пунктов.