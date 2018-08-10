Комментировать
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Новый автобусный маршрут соединит синюю, фиолетовую и зеленую ветки метро с 11 августа 10.08.2018 ZELENOGRAD.RU

Станции метро «Митино», «Тушинская», «Сокол» и «Аэропорт» соединит с субботы, 11 августа, новый автобусный маршрут № 456к. Он будет курсировать между 8-м микрорайоном Митина и улицей Серёгина, находящейся недалеко от метро «Динамо» — «Петровский парк».

Маршрут добавили для усиления номера 456, следующего из Митино до станции метро «Белорусская» серой ветки, однако новый автобус с серой веткой не пересекается. Как сообщает «Мосгортранс», на маршруте предусмотрено девять автобусов средней вместимости, которые будут ездить каждые 15 минут в пиковое время. Общий режим работы — с 6:30 до 23:00 по будням, с 7:00 до 23:00 по выходным.

Кроме того, автобус № 456к будет проезжать через платформу Трикотажная Рижского направления Московской железной дороги, где останавливаются электрички, следующие до Волоколамска, Подольска, Нахабина, Щербинки и других крупных подмосковных населенных пунктов.

 Реклама
Детский сад «Теремок» УДП РФ приглашает детей от 1,5 до 7 лет Объявления
Техцентру Автолидер срочно требуются специалисты Объявления
Додо Пицца дарит подарки Объявления
Занятия скалолазанием для детей и взрослых в Зеленограде Объявления
Когда на Крюковской площади решат проблему узкого тротуара?
Жилой комплекс возле Зеленограда не будут достраивать. Дольщикам вернут деньги
На Крюковском рынке поставили новые торговые ряды и ярмарочные домики. Как они выглядят
Уличные палатки с арбузами и дынями открылись в Зеленограде. Какие там цены
Департамент транспорта рассматривает возможность открыть в Зеленограде точку велопроката
«Мосводосток» не согласовал пешеходный мост через городской пруд
Пропавшего на Истринском водохранилище зеленоградца нашли погибшим
Учебный год в зеленоградских школах начнётся 3 сентября
План по ликвидации борщевика в Подмосковье: минимум три года и сотни миллионов рублей
«Выход на линию в 6:08, встаю в 4:30». Водитель 400-го Сергей Круглов об автобусах, работе и пассажирах
Почему сохнут каштаны в Дендропарке и на городских аллеях?
Как кандидат в мэры Сергей Собянин видит развитие зеленоградских районов
«Покажите мне звук». Музей представил выставку звуковых устройств разных эпох и две частные коллекции
Что внутри новой фабрики чипов «Ангстрем-Т»
Бесплатная киноплощадка для детей и взрослых на Центральной площади
Благотворительная ярмарка «Соберём детей в школу» от волонтёров Зеленограда
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама