Зеленоградские авиамоделисты стали серебряными призерами чемпионата мира во Франции

Чемпионат мира по авиамодельном спорту с участием почти 500 спортсменов из 40 стран прошел в июле во французском городе Ландрес. Соревнования проводились в четырех классах кордовых моделей: пилотажные, скоростные, гоночные, воздушный бой.

Россияне заняли все три ступени пьедестала в состязаниях гоночных моделей (F2C), завоевав таким образом титул чемпионов мира в командном зачете, причем с огромным отрывом от соперников, сообщает Федерация авиамодельного спорта России.