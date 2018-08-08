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Зеленоградские авиамоделисты стали серебряными призерами чемпионата мира во Франции 08.08.2018 ZELENOGRAD.RU

Чемпионат мира по авиамодельном спорту с участием почти 500 спортсменов из 40 стран прошел в июле во французском городе Ландрес. Соревнования проводились в четырех классах кордовых моделей: пилотажные, скоростные, гоночные, воздушный бой.

Россияне заняли все три ступени пьедестала в состязаниях гоночных моделей (F2C), завоевав таким образом титул чемпионов мира в командном зачете, причем с огромным отрывом от соперников, сообщает Федерация авиамодельного спорта России.

С сайта Федерации авиамодельного спорта России / fasr.ru

В составе российской сборной выступали спортсмены зеленоградского ГБУ «Заря» — заслуженный мастер спорта Сергей Дожидаев и мастер спорта международного класса Вячеслав Дуков. Экипаж завоевал серебряные медали чемпионата в том же классе F2C.

С сайта Федерации авиамодельного спорта России / fasr.ru

Официальные результаты чемпионата мира по авиамодельному спорту 2018 года во Франции.

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