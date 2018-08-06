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Диспетчерам в столице хотят запретить давать заказы таксистам после восьми часов за рулем 06.08.2018 ZELENOGRAD.RU

Проблему нарушения водителями такси режима труда и отдыха взялись решить в столичном департаменте транспорта с помощью диспетчерских служб. Диспетчерам могут запретить давать заказы тем, кто провел за рулем более восьми часов.

Столичные власти планируют достичь единой договоренности со всеми диспетчерскими службами такси, «чтобы водитель не смог переключаться между службами и принимать заказы от других компаний», пишет «РИА Новости».

«Абсолютно правильная инициатива. […] Другое дело, что это не должно бить рублем по самим водителям. Нужно добиваться положительного результата — отсутствия переработок у таксистов так, чтобы самим таксистам не пришлось потом за это доплачивать», — приводит мнение эксперта сайт «ПолитРоссия».

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