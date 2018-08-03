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Дополнительные кассы откроют на Ленинградском вокзале и на станции Конаковский Мох в дни «Нашествия» 03.08.2018 ZELENOGRAD.RU

На время музыкального фестиваля «Нашествие» Московско-Тверская пригородная пассажирская компания открывает две дополнительные мобильные кассы на станции Конаковский Мох, а также продлевает работу стационарных. На Ленинградском вокзале в день открытия работают все кассовые окна, некоторые из них сделают круглосуточными.

Мобильные кассы Конаковского Мха будут работать с 9:00 до 21:00 — 4 августа и с 10:40 до 22:45 — 5 августа. Работу основной стационарной кассы продлят: 3 и 4 августа она открыта с 7:10 до 22:45, а в последний день фестиваля, 5 августа, — до 2:05 ночи.

3 августа, в день массового отъезда зрителей и участников «Нашествия» из Москвы к месту проведения фестиваля, на Ленинградском вокзале будут работать все кассовые окна, часть из них круглосуточно.

Кроме того, на время проведения фестиваля МТ ППК назначила 21 дополнительную электричку между Ленинградским вокзалом и станцией Конаковский Мох.

«Нашествие—2018» пройдет на территории Большого Завидова Конаковского района Тверской области с 3 по 5 августа. В фестивале примут участие более 150 музыкальных коллективов, в числе которых «Алиса», Вадим Самойлов, «Ария», группировка «Ленинград», «Ногу Свело!», Uma2RmaН, Глеб Самойлов и «The Matrixx», «Кукрыниксы», Гречка, Anacondaz, «Секрет», «Бригадный подряд».

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