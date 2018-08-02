Вновь открылся зеленоградский экспресс-офис банка «Авангард» в Савелкинском проезде, дом 8.

Офис прекратил работу в конце октября 2017 года в связи с закрытием «Седьмого континента», у которого банк арендовал площадь. С ноября по апрель в здании проводили капитальный ремонт. В конце марта 2018-го здесь открылся другой супермаркет — «Билла», и «Авангард» вернулся на прежний адрес.

Экспресс-офис банка работает по тому же графику — без выходных, с 9:30 до 21:15, перерыв с 15:00 до 15:40.

Первое отделение «Авангарда» в Зеленограде открылось в 2011 году в универсаме «Перекресток» в корпусе 1549, позже открылось еще одно — в ТК «Панфиловский». С закрытием «Перекрестка» первый офис прекратил свое существование, а второй переехал в «Седьмой континент» в Савелкинском проезде, чьи помещения теперь занимает «Билла». Сейчас это единственное представительство банка «Авангард» в Зеленограде.