Мужчину, работавшего дворником, обнаружили избитым, с тяжелыми телесными повреждениями у корпуса 360 рядом с магазином «Пятерочка» утром в четверг, 26 июля.

Пострадавшего на «скорой» в крайне тяжелом состоянии доставили напрямую в отделение анестезиологии и реанимации больницы имени М. П. Кончаловского, минуя приемное отделение. Мужчину сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, провели все необходимые обследования, в том числе КТ шейного отдела позвоночника и головы. Диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму и вывих шейного позвонка. Врачи сделали всё возможное, чтобы стабилизировать состояние мужчины. Пять суток боролись за его жизнь, но, несмотря на усилия медиков, 42-летний пациент, с отеком головного мозга и тяжелыми сочетанными травмами, 31 июля скончался, сообщили Zelenograd.ru в зеленоградском стационаре.

«В совершении преступления обоснованно подозревается 45-летний уроженец Киргизии, проживающий в Москве на улице Красноармейской [район Аэропорт]», — пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Полиция возбудила уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Проводятся следственно-разыскные мероприятия.