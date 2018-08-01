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Столетний юбилей отметила жительница Крюково Раиса Успенская 01.08.2018 ZELENOGRAD.RU

100 лет исполнилось заслуженному труженику тыла Раисе Павловне Успенской, и ровно половину из них она прожила в Зеленограде.

Ей было 23, когда началась война, а сыну исполнилось 2 года, муж работал штабным майором — побывал везде: от Сталинграда до Берлина. Отец девушки, декан Института железнодорожного транспорта, позже переименованный в МИИТ, отправился на фронт в 45 лет, откуда не вернулся. Мама почти до конца войны работала в госпитале, сестра — на лесозаготовках.

Сама Раиса Павловна во время Великой Отечественной, с 1943 года, трудилась на заводе опытных конструкций № 156 (ОКБ-156) — ныне ПАО «Туполев», непосредственно на котором и работал сам Туполев.

Раису Павловну пришли поздравить со 100-летним юбилеем глава управы Крюково Андрей Журавлев, председатель Совета депутатов муниципального округа Крюково Наталья Федотова, начальник Управления социальной защиты населения ЗелАО Ирина Супринович, депутат Совета депутатов муниципального округа Крюково Татьяна Смирнова.
Ольга Санина, префектура ЗелАО / zelao.mos.ru

В те годы семья жила в Москве на Новорязанской улице — между станциями метро «Красные ворота» и «Бауманская».

"Когда слышали сирену, бежали туда. […] Мешок с едой на плечо, сына на руки, и бежим до первого метро. Спали прямо там, а если места не хватало, то на рельсы ложились. Конечно, подстилали дощечки. И так продолжалось до декабря, — вспоминает в интервью на сайте префектуры юбиляр. — А после чуть поутихло, и мы перебрались в квартиру. Потом появились карточки, и мы смогли получать еду. С нею было, конечно, не густо — один хлеб, никакого молока, сахара, ничего не было, но мы не отчаивались, тем более родственники помогали, приносили овсяную кашу. Мой дядя сделал самодельную плиту, с помощью которой нам удавалось варить себе еду. И вот эта овсяная каша у нас была и на завтрак, и на обед, и на ужин. Но потом стало немножко полегче. Открылся детский садик, и я смогла устроиться на работу".

В Зеленоград Раиса Павловна переехала в 1968 году — сюда ее перевез сын, когда получил квартиру от предприятия. Работал на заводе «Микрон» главным бухгалтером. Женщина тоже устроилась на «Микрон», буквально через полгода тоже получила квартиру. Сын женился, пошли внуки, еще жили с ней тогда ее мама и бабушка. Тут и внук начал строить собственную семью, так что отдала новое жилье молодым, а сама вернулась к сыну.

После «Микрона» Раиса Павловна работала в гостинице: сначала директором, потом пришлось перейти в администраторы с графиком «сутки через двое».

«Время пролетело очень быстро. Сейчас моему сыну 80, а мне 100. Вчера была война, а сегодня мы сидим здесь и вспоминаем то, что было так давно», — поделилась именинница в интервью.

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