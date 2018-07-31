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Стартовали продажи квартир в двух новых корпусах в 17-м микрорайоне 31.07.2018 ZELENOGRAD.RU

Продажи квартир начались в двух из четырех башен, одобренных столичными властями для реализации в 17-м микрорайоне.

Это 17-этажные корпуса 4 и 5 (серия ПИК2), в каждом из которых запроектировано 166 квартир. «Здесь представлены студии и 1-, 2- и 3-комнатные квартиры площадью от 20 до 78 квадратных метров. Стоимость квартир в этих корпусах начинается от 2,6 миллиона рублей. Заселиться можно будет в октябре 2020 года», — сообщила Zelenograd.ru компания-застройщик «ПИК».

Офис продаж расположен непосредственно на объекте, то есть на Георгиевском проспекте в Зеленограде. Схему проезда можно посмотреть на сайте компании.

С сайта ПИК / pik.ru

Адрес домов в жилом комплексе — Георгиевский проспект, 37, корпус такой-то. В 17-м микрорайоне не будет традиционной для Зеленограда нумерации корпусов. В связи с этим можно принять участие в общественной кампании, организованной Zelenograd.ru. Для этого нужно заполнить форму — и от вашего имени мы постараемся убедить власти изменить решение.

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