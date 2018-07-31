Продажи квартир начались в двух из четырех башен, одобренных столичными властями для реализации в 17-м микрорайоне.

Это 17-этажные корпуса 4 и 5 (серия ПИК2), в каждом из которых запроектировано 166 квартир. «Здесь представлены студии и 1-, 2- и 3-комнатные квартиры площадью от 20 до 78 квадратных метров. Стоимость квартир в этих корпусах начинается от 2,6 миллиона рублей. Заселиться можно будет в октябре 2020 года», — сообщила Zelenograd.ru компания-застройщик «ПИК».

Офис продаж расположен непосредственно на объекте, то есть на Георгиевском проспекте в Зеленограде. Схему проезда можно посмотреть на сайте компании.