Продажи квартир начались в двух из четырех башен, одобренных столичными властями для реализации в 17-м микрорайоне.
Это 17-этажные корпуса 4 и 5 (серия ПИК2), в каждом из которых запроектировано 166 квартир. «Здесь представлены студии и 1-, 2- и 3-комнатные квартиры площадью от 20 до 78 квадратных метров. Стоимость квартир в этих корпусах начинается от 2,6 миллиона рублей. Заселиться можно будет в октябре 2020 года», — сообщила Zelenograd.ru компания-застройщик «ПИК».
Офис продаж расположен непосредственно на объекте, то есть на Георгиевском проспекте в Зеленограде. Схему проезда можно посмотреть на сайте компании.
Адрес домов в жилом комплексе — Георгиевский проспект, 37, корпус такой-то. В 17-м микрорайоне не будет традиционной для Зеленограда нумерации корпусов. В связи с этим можно принять участие в общественной кампании, организованной Zelenograd.ru. Для этого нужно заполнить форму — и от вашего имени мы постараемся убедить власти изменить решение.
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