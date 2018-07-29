Дерево рухнуло на автомобиль, оборвав электропровода на ближайшей опоре. На место прибыли бригады электриков и рабочих с пилами для ликвидации последствий. Инцидент произошел в начале субботней грозы, 28 июля.

Житель Андреевки, 41-летний Алексей Л., приехал в гости, припарковал свой Kia Sportage на свободном месте у второго подъезда дома № 6 на Советской улице в 19-м микрорайоне, что недалеко от станции Крюково. В седьмом часу вечера в дверь квартиры, где гостил Алексей, позвонили неравнодушные люди с вопросом «Это ваша белая машина у подъезда?». Выяснилось, что шквальный грозовой ветер повалил на автомобиль дерево. И не какой-нибудь сухостой, а вполне живой клён.