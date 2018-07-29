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Во время грозы дерево упало на автомобиль в 19-м микрорайоне 29.07.2018 ZELENOGRAD.RU

Дерево рухнуло на автомобиль, оборвав электропровода на ближайшей опоре. На место прибыли бригады электриков и рабочих с пилами для ликвидации последствий. Инцидент произошел в начале субботней грозы, 28 июля.

Житель Андреевки, 41-летний Алексей Л., приехал в гости, припарковал свой Kia Sportage на свободном месте у второго подъезда дома № 6 на Советской улице в 19-м микрорайоне, что недалеко от станции Крюково. В седьмом часу вечера в дверь квартиры, где гостил Алексей, позвонили неравнодушные люди с вопросом «Это ваша белая машина у подъезда?». Выяснилось, что шквальный грозовой ветер повалил на автомобиль дерево. И не какой-нибудь сухостой, а вполне живой клён.

Предоставил Алексей Л.
Предоставил Алексей Л.
Предоставил Алексей Л.

Падая, дерево оборвало кабели. Но они же и смягчили удар по машине. У Kia повреждены крыша и левая стойка, дождевая вода стала попадать в салон, промокла — разводами — обшивка на потолке в салоне автомобиля.

Провода обвисли на столбах, не коснувшись земли и машины. Прибывшая на место чрезвычайного происшествия полиция сразу отзвонилась страховщикам КАСКО и в управу, которая вызвала бригаду электриков и рабочих. Дерево аккуратно расчленили электропилами и также аккуратно убрали, справились минут за двадцать, рассказал хозяин авто. Хотя коммунальщиков и пришлось подождать — работали уже в наступающих сумерках.

Видео предоставил Алексей Л.
Видео предоставил Алексей Л.
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