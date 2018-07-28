Одно дорожно-транспортное происшествие случилось около 9 часов вечера в пятницу, 27 июля, на пересечении 2-го Западного проезда и проспекте Генерала Алексеева. Второе — около 6 утра в субботу, 28-го, у здания суда на Панфиловском проспекте. Восстанавили картину по свидетельствам очевидцев.

Кроссовер Nissan Pathfinder ехал по 2-му Западному проезду в сторону Ленинградского шоссе. Дождавшись зеленого сигнала светофора, продолжил движение через свободный от машин перекресток у ТК «Панфиловский», но перед вторым пешеходным переходом получил удар сбоку от отечественного седана Lada Granta, которого до этого не было в поле зрения. От удара двухтонный кроссовер опрокинулся на бок.