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Два серьезных ДТП с перевертышем и столкновением с отбойником произошло в Зеленограде за полсуток 28.07.2018 ZELENOGRAD.RU

Одно дорожно-транспортное происшествие случилось около 9 часов вечера в пятницу, 27 июля, на пересечении 2-го Западного проезда и проспекте Генерала Алексеева. Второе — около 6 утра в субботу, 28-го, у здания суда на Панфиловском проспекте. Восстанавили картину по свидетельствам очевидцев.

Кроссовер Nissan Pathfinder ехал по 2-му Западному проезду в сторону Ленинградского шоссе. Дождавшись зеленого сигнала светофора, продолжил движение через свободный от машин перекресток у ТК «Панфиловский», но перед вторым пешеходным переходом получил удар сбоку от отечественного седана Lada Granta, которого до этого не было в поле зрения. От удара двухтонный кроссовер опрокинулся на бок.

Видео от Сергея Шанцева на ЗелАО AUTO | Зеленоград / vk.com/zelaoauto
Видео от Ивана Колобова на ЗелАО AUTO | Зеленоград / vk.com/zelaoauto
Видео от Сергея Шанцева на ЗелАО AUTO | Зеленоград / vk.com/zelaoauto

Ранним утром следующего дня произошло ДТП на Панфиловском проспекте. Автомобиль Audi, двигавшийся от Крюковской эстакады, развернулся напротив здания Зеленоградского суда на пересечении с улицей Каменкой, но не сумел выправить руль и завершил маневр, врезавшись в разделительное ограждение. По словам очевидцев, находившийся за рулем молодой человек и его пассажирка ехали из бара, будучи нетрезвыми.

Андрей Триф / vk.com/zelaoauto
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YouTube-канал Net Debilam Za Rulem

Информации о пострадавших в обоих случаях не поступало, хотя бригады «скорой помощи» присутствовали на местах происшествия.

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