Одно дорожно-транспортное происшествие случилось около 9 часов вечера в пятницу, 27 июля, на пересечении 2-го Западного проезда и проспекте Генерала Алексеева. Второе — около 6 утра в субботу, 28-го, у здания суда на Панфиловском проспекте. Восстанавили картину по свидетельствам очевидцев.
Кроссовер Nissan Pathfinder ехал по 2-му Западному проезду в сторону Ленинградского шоссе. Дождавшись зеленого сигнала светофора, продолжил движение через свободный от машин перекресток у ТК «Панфиловский», но перед вторым пешеходным переходом получил удар сбоку от отечественного седана Lada Granta, которого до этого не было в поле зрения. От удара двухтонный кроссовер опрокинулся на бок.
Ранним утром следующего дня произошло ДТП на Панфиловском проспекте. Автомобиль Audi, двигавшийся от Крюковской эстакады, развернулся напротив здания Зеленоградского суда на пересечении с улицей Каменкой, но не сумел выправить руль и завершил маневр, врезавшись в разделительное ограждение. По словам очевидцев, находившийся за рулем молодой человек и его пассажирка ехали из бара, будучи нетрезвыми.
Информации о пострадавших в обоих случаях не поступало, хотя бригады «скорой помощи» присутствовали на местах происшествия.
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