Павильон устанавливают на парковке возле культурного центра «Зеленоград». Киноплощадка будет работать с 12:00 до 22:00. С 12:00 до 16:00 запланирована детская программа — встречи со сказочными героями, мультики «Союзмультфильма», рассказы о российской мультипликации, аниматоры, аквагрим. С 16:00 до 22:00 будут кинопоказы и программы для взрослых. Кино будут показывать на больших экранах, зрителям обещают удобные пуфы. Всего планируется по пять киносеансов в день. Расписание показов появится на сайте «Московское кино» 1 августа.

Рядом с павильоном обещают поставить туалеты и кафе.