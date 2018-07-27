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Бесплатная киноплощадка для детей и взрослых откроется на Центральной площади 1 августа 27.07.2018 ZELENOGRAD.RU

С 1 августа по 9 сентября каждую неделю со среды по воскресенье в павильоне возле ДК будут показывать отечественные фильмы, мультфильмы, пройдут мастер-классы, лекции, встречи с актерами и режиссерами. Всё это бесплатно, приглашаются все желающие.

фото:Zelenograd.ru

Павильон устанавливают на парковке возле культурного центра «Зеленоград». Киноплощадка будет работать с 12:00 до 22:00. С 12:00 до 16:00 запланирована детская программа — встречи со сказочными героями, мультики «Союзмультфильма», рассказы о российской мультипликации, аниматоры, аквагрим. С 16:00 до 22:00 будут кинопоказы и программы для взрослых. Кино будут показывать на больших экранах, зрителям обещают удобные пуфы. Всего планируется по пять киносеансов в день. Расписание показов появится на сайте «Московское кино» 1 августа.

Рядом с павильоном обещают поставить туалеты и кафе.

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