Бесплатный сервис для клиентов, говорящих на жестовом языке, ввели в зеленоградском отделении Сбербанка в корпусе 834а.

С помощью видеосурдопереводчика люди с нарушением слуха получили возможность проконсультироваться по финансовым продуктам и услугам банка любой сложности, в том числе оформить кредиты.

Сотрудник офиса в любой момент может устроить видеозвонок с сурдопереводчиком с помощью планшета. Обратившись к менеджеру, клиент получает гаджет и ведет удаленный диалог с переводчиком русского жестового языка.

«От наших клиентов с нарушениями слуха мы знаем, что жестовый язык гораздо более образный и не переводится на обычный русский один в один, поэтому потребность в профессиональном переводе очевидна. Наши неслышащие сотрудники и эксперты подготовили единый глоссарий финансовых терминов и распространили его среди сурдопереводчиков, чтобы корректно переводить консультации по сложным банковским продуктам», — рассказывает Сбербанк.

Тем самым Сбербанк внес определенный вклад в развитие русского жестового общения, дав неслышащим клиентам и сотрудникам возможность говорить на одном языке.

Зеленоградский офис Сбербанка на Крюковской площади стал одним из первых, где есть услуга сурдопереводчика (а Сбербанк, в свою очередь, первым таким в стране). В Москве, кроме него, всего четыре подобных. В общей сложности у Сбера на сегодняшний день 65 таких офисов в 24 городах страны.

Города и адреса отделений с услугой сурдоперевода на интерактивной карте.