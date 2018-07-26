Комментировать
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
В отделении Сбербанка на Крюковской площади появилась видеоуслуга сурдопереводчика 26.07.2018 ZELENOGRAD.RU

Бесплатный сервис для клиентов, говорящих на жестовом языке, ввели в зеленоградском отделении Сбербанка в корпусе 834а.

С помощью видеосурдопереводчика люди с нарушением слуха получили возможность проконсультироваться по финансовым продуктам и услугам банка любой сложности, в том числе оформить кредиты.

Сотрудник офиса в любой момент может устроить видеозвонок с сурдопереводчиком с помощью планшета. Обратившись к менеджеру, клиент получает гаджет и ведет удаленный диалог с переводчиком русского жестового языка.

«От наших клиентов с нарушениями слуха мы знаем, что жестовый язык гораздо более образный и не переводится на обычный русский один в один, поэтому потребность в профессиональном переводе очевидна. Наши неслышащие сотрудники и эксперты подготовили единый глоссарий финансовых терминов и распространили его среди сурдопереводчиков, чтобы корректно переводить консультации по сложным банковским продуктам», — рассказывает Сбербанк.

Тем самым Сбербанк внес определенный вклад в развитие русского жестового общения, дав неслышащим клиентам и сотрудникам возможность говорить на одном языке.

Зеленоградский офис Сбербанка на Крюковской площади стал одним из первых, где есть услуга сурдопереводчика (а Сбербанк, в свою очередь, первым таким в стране). В Москве, кроме него, всего четыре подобных. В общей сложности у Сбера на сегодняшний день 65 таких офисов в 24 городах страны.

Города и адреса отделений с услугой сурдоперевода на интерактивной карте.

 Реклама
Кроссфит и функциональный тренинг в спорткомплексе «Космос» Объявления
EMEX - Качественные запчасти для длинных отпускных поездок на машине Объявления
Занятия скалолазанием для детей и взрослых в Зеленограде Объявления
ЖК "Зеленоград Сити" - квартал в центре города. Активные продажи квартир. Объявления
«Положительные оценки просто так не ставлю» — математик и профессор МИЭТ Игорь Кожухов
Жительница Зеленограда почти сутки провела в открытом море на надувном матрасе. Её спасли!
Поворот с Панфиловского проспекта на Солнечную аллею запретят с 16 июля
Реанимации всех московских больниц открыли для круглосуточно посещения пациентов родными
Водителям зеленоградских автобусов приказали включать кондиционеры
Запуск автобуса из Зеленограда в аэропорт Шереметьево откладывается
Пожилым пассажирам из Подмосковья вернут бесплатный проезд в московских автобусах
Каршеринг TimCar расширил зону парковки в Зеленограде
Работник железной дороги получил ножевые ранения на станции Крюково
Осы свили гнездо на остановке «Солнечная аллея» напротив МИЭТа
ФСБ приказала спилить деревья на Панфиловском проспекте. Для борьбы с терроризмом
Почему возле торгового центра в 4 микрорайоне так много алкашей?
«Всё сложно». Почему у зеленоградских лебедей до сих пор нет детей?
История турникетов в зеленоградских автобусах: от начала эксперимента до решения о ликвидации
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
В июле и все лето

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
В июле и все лето

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.
Реклама
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Реклама
Реклама
Реклама