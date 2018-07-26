Неизвестный напал на девушку возле корпуса 2039, где она была в гостях. Грабитель придушил ее и отобрал кошелек с 30 рублями и банковской картой, после чего скрылся.

Пострадавшая, 26-летняя студентка столичного музыкального училища, 24 июля обратилась с заявлением в зеленоградскую полицию. По описанию, напавшему на нее молодому человеку около 15—20 лет, худощавый, был в тканевых перчатках, темно-синей толстовке и светлых штанах.

По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело о грабеже и разыскивает подозреваемого, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.