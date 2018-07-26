Пятиклассник попал под машину, катаясь на велосипеде напротив корпуса 360. Автомобиль Kia Ceed наехал на 12-летнего велосипедиста при повороте во двор.

Инцидент произошел во вторник, 24 июля, в местном проезде напротив 8-го подъезда «Флейты», сообщили Zelenograd.ru в УВД. В результате мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб затылка. «Скорая помощь» доставила пострадавшего в больницу. По данным агентства «Москва», за рулем автомобиля находился 34-летний приезжий из Татарстана.



В местном проезде вдоль корпуса 360 сейчас напряженная обстановка из-за строительства нового жилого комплекса. По узкой дороге постоянно ездят грузовики, а обзор затруднен из-за припаркованных машин.