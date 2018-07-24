Инцидент произошел 23 июля: женщина упала в шестиметровый колодец напротив корпуса 2003.

Её доставили в зеленоградскую больницу с переломами ног. Как она провалилась в люк, и как её доставали, выяснял Zelenograd.ru.



Спасатели вытащили женщину довольно быстро с помощью альпинистского снаряжения — спасательной косынки, сообщил источник в МЧС. Ей оказали первую помощь и вызвали «скорую», которая доставила её в зеленоградскую больницу. По словам источника, женщина был нетрезвая и хотела справить нужду — таким образом она и провалилась в люк. Крышка люка была открыта, ограждения вокруг колодца не было.



Женщина был вместе с ребенком. В момент падения она громко кричала, её ребёнок испугался и заплакал, стал звать на помощь, рассказал Zelenograd.ru очевидец происшествия.

Чей это люк, и почему он был открыт, выясняется.