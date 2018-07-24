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Онлайн-карта движения областных автобусов появилась на портале подмосковного транспорта 24.07.2018 ZELENOGRAD.RU

К новой системе мониторинга автобусного транспорта в Подмосковье подключены более 11,5 тысяч автобусов и 5 тысяч единиц дорожной и коммунальной техники — их движение отображается в режиме реального времени на онлайн-карте, которая входит в состав системы контроля областного общественного транспорта. Карта действует на сайте portal.rnis.mosreg.ru в версии для настольных компьютеров, к осени обещают выпустить мобильное приложение — впрочем, на мобильных устройствах областные автобусы давно уже показывает Яндекс.Транспорт.

portal.rnis.mosreg.ru/map/bus

Региональную информационно-навигационную систему для контроля работы общественного транспорта запустили Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и «Мострансавто». «РНИС МО позволяет контролировать все автобусное сообщение в регионе. Ежедневно в сфере пассажирского транспорта контролируется более 105 тысяч рейсов, среднемесячный показатель превышает 3 миллиона», — рассказал замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Святослав Иванов.

Перевозчиков контролируют на соблюдение расписания и движения по маршрутам, скоростной режим. Система позволяет контролировать работу общественного транспорта детально по каждому транспортному предприятию и конкретному водителю. В «Мострансавто» система вводилась поэтапно в течение нескольких последних месяцев — за время её эксплуатации системы повысились показатели соблюдения расписания, регулярности маршрутов, выхода транспортных средств в рейсы, констатировали в областном Минтрансе. Так, в июне рейсы Мострансавтов среднем выполнены на 99% (год назад, в июне 2017 года — на 94%).

Работа в РНИС обязательна для всех областных перевозчиков: в случаях уклонения от представления информации к виновникам будут применяться взыскания вплоть до отзыва лицензии, согласно поправкам в КоАП Московской области, принятым в апреле 2018 года.

«В скором времени на портале появится возможность построить маршрут, в том числе для льготных категорий граждан с учетом пользования социальной картой», — обещают в компании-разработчике программы «Группа Т-1». Появятся также дополнительные сервисы, например, для анализа стиля вождения водителей — это должно сократить количество ДТП, снизить износ деталей, повысить безопасность пассажиров и их лояльность за счет более качественного сервиса.

Осенью будет запущено мобильное приложение для жителей, в котором тоже можно будет строить маршруты, прогнозировать прибытие автобусов на остановку и следить за расписанием.

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