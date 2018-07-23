Инцидент произошел напротив корпуса 2003. Женщина провалилась на глубину шесть метров. Признаки жизни подает, но двигаться не может, сообщил Zelenograd.ru очевидец.
МЧС проводит спасательные мероприятия. Чей это люк, и почему он оказался открытым, сейчас выясняется. Это может быть люк «Мосводоканала» или «Мосводостока», глубина и ширина у них практически одинаковая, а глубина зависит от места расположения, пояснили Zelenograd.ru в коммунальных службах.
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