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Женщина провалилась в шестиметровый люк в 20 микрорайоне 23.07.2018 ZELENOGRAD.RU

Инцидент произошел напротив корпуса 2003. Женщина провалилась на глубину шесть метров. Признаки жизни подает, но двигаться не может, сообщил Zelenograd.ru очевидец.

МЧС проводит спасательные мероприятия. Чей это люк, и почему он оказался открытым, сейчас выясняется. Это может быть люк «Мосводоканала» или «Мосводостока», глубина и ширина у них практически одинаковая, а глубина зависит от места расположения, пояснили Zelenograd.ru в коммунальных службах.

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