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Проезд в электричках от Москвы до Твери подорожает с 1 августа 23.07.2018 ZELENOGRAD.RU

С 1 августа стоимость разового билета от Москвы до Твери в обычном пригородном поезде подорожает с 387 до 392 рублей, в «Ласточке» — с 510 до 520 рублей. Повышается и стоимость абонементных проездных. Цены на проезд на участке Москва — Крюково не меняются.

Некоторые проездные резко подорожают. Например, стоимость месячного абонемента «По рабочим дням» повышается с 6060 до 9921 рублей. Такой же абонемент на «Ласточку» подорожает с 10710 до 12845 рублей. Все тарифы на проезд с 1 августа опубликованы на сайте «Московско-Тверской пригородной пассажирской компании».

Тариф на проезд от Москвы до Твери изменены приказом Главного управления Региональной энергетической комиссии Тверской области от 13 июля. Приказ поднимает тариф на перевозки в пределах Тверской области в обычных электричках с 24,5 до 25,4 рубля за за первые 10 километров независимо от дальности поездки, и с 2,45 до 2,54 за каждый следующий километр после 10-го. На «Ласточках» тариф дорожает с 3,67 до 3,81 руб. за каждый километр. Кроме того, в расчетах стоимости билетов суммы 50 копеек округляются до рубля.

В конце прошлого года МТППК сообщила, что более 90% пассажиров электричек Тверь — Москва ездят на «Ласточках». Обычные электрички едут до Ленинградского вокзала в среднем 2 часа 40 минут, «Ласточки» — 1 час 50 минут.

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