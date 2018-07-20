Турникетный павильон № 3, через который можно напрямую выйти к метро, закрыли 25 мая на период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу — для усиления мер безопасности. Целью было разделить пассажиропотоки пригородного и дальнего следования. Проход к пригородным поездам и выход в город временно осуществлялся по альтернативным маршрутам — через турникетные павильоны № 1 и № 2 (выходы к Ярославскому вокзалу и на Комсомольскую площадь).

Удобный для пассажиров электричек подземный пешеходный тоннель между Ленинградским вокзалом и станцией метро «Комсомольская» закрыт с апреля 2016 года.