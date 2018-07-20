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Мошенник отправил зеленоградцу посылку с солью вместо комиксов о Человеке-пауке 20.07.2018 ZELENOGRAD.RU

Полиция разыскала афериста через два года после совершенного преступления.

Житель 9-го микрорайона обратился с заявлением в правоохранительные органы в июле 2016 года и попросил принять меры к жулику. Он рассказал, что дистанционно договорился с неким мужчиной о пересылке в Зеленоград серии комиксов о Человеке-пауке. За коллекцию и на почтовые расходы зеленоградец перевел незнакомцу 4 100 рублей. Бандероль пришла через несколько дней, но вместо комиксов внутри обнаружилось четыре пачки поваренной соли, пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Поймать преступника удалось лишь спустя два года, в 2018-м. Его задержали 12 июля на Павелецком вокзале. 18 июля против молодого человека, 22-летнего жителя одного из садовых товариществ в ТиНАО, возбудили уголовное дело о мошенничестве, а самого отпустили под подписку о невыезде.

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