Полиция разыскала афериста через два года после совершенного преступления.
Житель 9-го микрорайона обратился с заявлением в правоохранительные органы в июле 2016 года и попросил принять меры к жулику. Он рассказал, что дистанционно договорился с неким мужчиной о пересылке в Зеленоград серии комиксов о Человеке-пауке. За коллекцию и на почтовые расходы зеленоградец перевел незнакомцу 4 100 рублей. Бандероль пришла через несколько дней, но вместо комиксов внутри обнаружилось четыре пачки поваренной соли, пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Поймать преступника удалось лишь спустя два года, в 2018-м. Его задержали 12 июля на Павелецком вокзале. 18 июля против молодого человека, 22-летнего жителя одного из садовых товариществ в ТиНАО, возбудили уголовное дело о мошенничестве, а самого отпустили под подписку о невыезде.
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