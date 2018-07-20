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Музей приглашает помочь в благоустройстве мест гибели двух летчиц в Зеленограде 20.07.2018 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградских волонтёров ждут 21 июля (с 12:00) на субботник у реки Сходня неподалеку от стадиона «Ангстрем» — на местах гибели двух летчиц, Келлы Уральской и Валентины Катковой, разбившихся во время тренировочных полетов с Крюковского аэродрома ДОСААФ в июле 1952 года. Субботник задумали провести в Музее Зеленограда, если о своём участии заявит достаточное число добровольцев. Сделать это можно по контактным телефонам: 8(499)717-1602 или 8(929)575-9060.

Участникам обещают рассказать о летчицах, проводить к памятным местам и предоставить весь необходимый инвентарь для работы.

Историю гибели 24-летней Келлы Борисовны Уральской (1928 — 1952) и 35-летней Валентины Сергеевны Катковой (1919 — 1952) музей описывал в своей рубрике «Хронограф» — всё произошло 4 июля 1952 года. Лётчицы разбились «при выполнении служебного задания», так гласят таблички на стальных пирамидках, установленных по обоим берегам речки Сходня в лесу.

«В тот трагический июльский день на обычный тренировочный полет с Крюковского аэродрома поднялось самолетное звено ПО-2. Вдруг забарахлил мотор у самолета Катковой, она отстала. Казалось, всё образовалось, потому что летчица стала нагонять строй. И вдруг, не справившись с управлением неисправного самолета, она врезалась в хвост самолета Келлы Уральской. Оба ПО-2 стали падать. Келла Уральская сначала пыталась, планируя, спасти самолет, но потом ей пришлось выброситься с парашютом. Было слишком низко, парашют не успел раскрыться…», — писала зеленоградская газета «Центральный проспект» в 2007 году.

Сейчас подойти к памятникам на местах гибели летчиц достаточно сложно — они малопосещаемы, дорожки к ним заросли. На табличках памятников значатся разные даты 4 июня и 4 июля, хотя погибли летчицы в один день и были похоронены на Введенском кладбище Москвы 6 июля 1952 года. Установить точную дату удалось в 2017 году, после того как Музей Зеленограда обратился за справкой в администрацию Введенского кладбища.

Крюковский аэродром ДОСААФ располагался на месте современного 4 микрорайона. Он был построен перед войной, в 1936 году, а в войну использовался в качестве запасного боевого аэродрома. В 1950-е годы здесь проходили лётную практику студенты Московского авиационного института — на аэродроме летом устраивался студенческий палаточный лагерь МАИ. В 1957 году лагерь МАИ был переведён под Клушино, так как началось строительство «города-спутника у станции Крюково», и площадка аэродрома стала активно использоваться строителями, а столовая лётчиков стала столовой первых строителей Зеленограда.

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