Два проекта магистральных экспрессов 465Э и 482Э на скоростной дороге М-11 обсуждали в администрации Химок на транспортном совещании, сообщает «Подмосковье сегодня».
Аналогичные маршруты уже курсируют между Москвой и Химками, но без буквы «Э» и по обычным трассам — Новосходненскому шоссе и старой Ленинградке, и без того загруженным до предела. Автобус № 465 ходит от остановки «Подрезково» до метро «Войковская», 482-й — из Сходни от остановки «Стекольный завод Элвакс» до метро «Речной вокзал».
На какой стадии находится сейчас проект внедрения магистральных экспрессов с теми же конечными пунктами на федеральную трассу, не уточняется.
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- В июле и все лето
-
Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.