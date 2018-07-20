Два проекта магистральных экспрессов 465Э и 482Э на скоростной дороге М-11 обсуждали в администрации Химок на транспортном совещании, сообщает «Подмосковье сегодня».

Аналогичные маршруты уже курсируют между Москвой и Химками, но без буквы «Э» и по обычным трассам — Новосходненскому шоссе и старой Ленинградке, и без того загруженным до предела. Автобус № 465 ходит от остановки «Подрезково» до метро «Войковская», 482-й — из Сходни от остановки «Стекольный завод Элвакс» до метро «Речной вокзал».

На какой стадии находится сейчас проект внедрения магистральных экспрессов с теми же конечными пунктами на федеральную трассу, не уточняется.