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У каршеринга TimCar появились две новые парковочные зоны в Зеленограде 19.07.2018 ZELENOGRAD.RU

Арендованные у TimCar машины теперь можно оставлять в 23-м микрорайоне. Расширилась и зона завершения аренды каршеринговых авто в районе Матушкино, сообщают в группе «Подслушано Каршеринг» во «ВКонтакте».

. Подслушано Каршеринг / vk.com/podslushano_carsharing

TimCar стал первым каршерингом, заехавшим на зеленоградские парковки, но, хотя и присутствовал во всех районах города, не захватывал некоторые актуальные для зеленоградцев локации.

Постепенно компания расширяет зону завершения аренды своих автомобилей. Недавно они появились рядом с торгово-развлекательным центром «Зеленопарк», теперь освоили юго-восток Зеленограда. Но их по-прежнему нет на парковках вдоль Сосновой аллеи со стороны спорткомплекса «Орбита».

Каршеринг появился в Зеленограде в мае этого года. Каршеринг предоставляет в аренду легковушки Renault и Nissan по двум тарифам — «Простой» и «Просто день». Первый — это 7 рублей за минуту пользования и 1,5 рубля за каждую минуту ожидания. Включено 90 километров пробега. Перепробег 7 рублей за километр. При достижении расходов 2 000 рублей, автоматически включается суточный тариф, но с тем же лимитом — 90 километров.

Второй — 2 000 рублей, в которые включены 1 439 минут и 150 километров. Перепробег 7 рублей за километр. Бонусом является бесплатная ночная парковка, тариф включается автоматически с 23:00 до 07:59, в это время стоимость ожидания — 0 рублей, стоимость аренды 7 рублей минута. В понедельник стоимость минуты составляет 6,3 рубля в минуту. Периодически на карте появляются «скидочные» автомобили: 6 рублей или 5,1 рублей в минуту.

Недавно в Зеленограде появился второй подобный сервис — «Наш каршеринг». Его парковочная зона также охватывает «Зеленопарк». В аренду предлагают автомобили «Лада Ларгус» с механической коробкой передач: семиместные пассажирские мини-вэны и двухместные грузовые фургоны до 500 килограммов. Стоимость аренды — от 7 рублей в минуту. Аренда на сутки — 2 200 рублей (включено 100 километров, далее 7 рублей за километр). Бронирование на 10 минут бесплатное, далее — 2 рубля за минуту.

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