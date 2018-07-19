С понедельника 23 июля на Крюковской площади будут ездить парконы — машины, фиксирующие нарушение правил остановки и стоянки транспорта. Здесь по-прежнему много таксистов.

Об этом сообщил сотрудник Центра организации дорожного движения Павел Котов на встрече с жителями в управе Старое Крюково. После запрета поворота с Панфиловского проспекта на Солнечную аллею водителя приходится разворачиваться через Крюковскую площадь, тесно заставленную припаркованными машинами. Прошло три дня, каких-либо затруднений на перекрестке пока нет, сказал Котов.



Ранее в ЦОДД признали, что на Крюковской площади таксисты мешают движению транспорта. И лучше бы сначала навести там порядок, а потом уже запускать туда поток разворачивающихся с Панфиловского проспекта. У префектуры есть план по упорядочиванию парковок на площади, но пока таксисты стоят, где хотят, в том числе под запрещающими парковку знаками.

Парконы — это обычные автомобили с надписью «ЦОДД», оснащенные автоматическим комплексом фото- и видеофиксации. Информация о машинах-нарушителях передается в центр обработки данных, после этого сотрудники ЦОДД и ГИБДД готовят документы, оформляют постановление о штрафе и отправляют вместе со снимками автовладельцу.