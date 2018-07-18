Тем временем под стенами комплекса разгоралось действо другого свойства с участием представителей Солнечногорской администрации (включая замглавы района по безопасности Сергея Пучкова), судебных приставов, рабочих, арендаторов и владельца здания.

Если по порядку, то, как пишет сетевое издание «Город под солнцем», в 2011 году администрация Солнечногорского района и общество с ограниченной ответственностью «Солнечногорский пассаж» заключили договор аренды на 10 лет для размещения на данном участке площадью 1 600 квадратных метров торгово-развлекательного комплекса.

Однако предприниматели еще в 2000 году построили некий торговый объект площадью около пятисот квадратных метров на участке, который арендовали через 11 лет. Получив договор аренды, фирма к середине 2013-го «реконструировала» объект, и в результате здесь появился комплекс из пары двухэтажных капитальных строений площадью 628,6 кв. м и 1 446,5 кв. м.

Позже началась судебная тяжба между администрацией Солнечногорского района и арендатором участка. В суде эксперты определили — уточняет сетевое издание, — что комплекс построен без разрешительных документов, с нарушением градостроительных норм, работает без ввода в эксплуатацию и вообще не соответствует требованиям безопасности зданий. (В частности, нет эвакуационного выхода, о чем на камеру Солнечногорского телевидения сказали в день пожара местные работники, пытавшиеся своими силами потушить огонь.)

Эксперты указали также, что габариты здания выходят за границы выделенного под застройку земельного участка. Как заметно по видеосъемке сверху, оградительная стена вдоль железной дороги вдруг делает изгиб, где «Пассаж», вероятно, вторгается в зону отчуждения (полосу отвода) путей.

Постройку в итоге признали самовольной, и по решению Арбитражного суда, которое вступило в силу в марте 2016 года, «Солнечногорский пассаж» обязали снести ее. Поскольку у фирмы «руки не дошли» или «не поднялись» на добровольное уничтожение собственности, исполнение возложили на судебных приставов.

За снос здания судебные приставы взялись 17 июля 2018 года — тогда-то и произошел пожар. По информации Солнечногорского телевидения, арендаторов уведомили загодя, 12 июля, но не все поверили. Кто-то не успел вывезти свой товар из уничтожаемого здания. Прежде чем сносить постройку, ее обесточили и вывели всех на улицу — около 80 человек.

В управлении безопасности района считают, что к поджогу причастна известная им «группировка», и подозревают, что пожар был заказным. Рабочие предполагают, что пожар мог устроить сам владелец комплекса. По их наблюдениям, возгорание началось в районе подсобки, расположенной рядом с кабинетом администрации на втором этаже. Пожарные тоже говорят, что очаг возгорания находился на втором этаже. Некоторые местные жители уверены, что собственник таким образом надеялся получить компенсацию от страховой компании за пожар.

Генеральный же директор «Солнечногорского пассажа» говорит, что ему не было резона поджигать, поскольку районная администрация (и это подтверждают на ТВ-камеру судебные приставы и Пучков) приостановила свой иск и привезла соответствующие документы. Кроме того, по его словам, здание не было застраховано, как считают отдельные местные знатоки, а соответственно, он получает не компенсацию, а значительные убытки. Также он упоминает, что работавшая на сносе здания бригада была вооружена «болгарками» и сварочным оборудованием для резки арматуры [которое и могло спровоцировать пожар].

Истинную причину пожара установят эксперты. Вместе с дознавателями они приступили к сбору улик на следующий день после пожара.