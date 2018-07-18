Старшая по дому выстрелила в соседа-предпринимателя из газового пистолета, но попала в случайного свидетеля их конфликта.
Инцидент произошел в Зеленограде во вторник, 17 июля, в корпусе 401. Между 56-летней женщиной и 52-летним жильцом произошла ссора на почве обоюдной неприязни.
В ходе перепалки старшая достала устройство дозированного аэрозольного распыления «Удар» и «выстрелила в сторону оппонента, но попала в находившегося рядом 23-летнего соседа по дому, ставшего свидетелем ссоры», пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Молодой человек в итоге получил контузию правого глаза.
Полиция изъяла у женщины газовый пистолет, причины конфликта выясняют.
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