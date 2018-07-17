Две легковушки и «ГАЗель» попали в дорожно-транспортное происшествие в Солнечногорске в воскресенье, 15 июля.

Со слов очевидцев, зеленая «Лада-Калина» вылетела на перекресток со второстепенной улицы Баранова на основную трассу — Ленинградское шоссе (Красная улица). Автолюбитель думал проскочить перед носом грузовичка, но не рассчитал. Водитель фургона не успел затормозить, просто не увидел — и врезался в легковушку. Из-за столкновения «ГАЗель», плотно груженная ящиками с овощами и фруктами, опрокинулась. В падении грузовик повредил еще одну легковушку — черную «японку», которая мирно дожидалась возможности выехать на Ленинградку. «Пока „ГАЗель“ переворачивалась, у меня вся жизнь перед глазами прошла, ведь [до нее] было метров пять», — написала свидетель происшествия в группе ВК «Подслушано в Солнечногорске». А на заднем сиденье за женщиной спала ее 9-месячная дочь.

Из грузовика на проезжую часть начало выливаться топливо. Водитель довольно быстро самостоятельно выбрался из кабины и помог выкарабкаться напарнику. Полиция и специальные службы достаточно оперативно прибыли на место аварии.