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Фургон с фруктами перевернулся на Ленинградском шоссе в Солнечногорске 17.07.2018 ZELENOGRAD.RU

Две легковушки и «ГАЗель» попали в дорожно-транспортное происшествие в Солнечногорске в воскресенье, 15 июля.

Со слов очевидцев, зеленая «Лада-Калина» вылетела на перекресток со второстепенной улицы Баранова на основную трассу — Ленинградское шоссе (Красная улица). Автолюбитель думал проскочить перед носом грузовичка, но не рассчитал. Водитель фургона не успел затормозить, просто не увидел — и врезался в легковушку. Из-за столкновения «ГАЗель», плотно груженная ящиками с овощами и фруктами, опрокинулась. В падении грузовик повредил еще одну легковушку — черную «японку», которая мирно дожидалась возможности выехать на Ленинградку. «Пока „ГАЗель“ переворачивалась, у меня вся жизнь перед глазами прошла, ведь [до нее] было метров пять», — написала свидетель происшествия в группе ВК «Подслушано в Солнечногорске». А на заднем сиденье за женщиной спала ее 9-месячная дочь.

Из грузовика на проезжую часть начало выливаться топливо. Водитель довольно быстро самостоятельно выбрался из кабины и помог выкарабкаться напарнику. Полиция и специальные службы достаточно оперативно прибыли на место аварии.

SunCity AUTO - Автолюбители Солнечногорска / vk.com/suncityauto
SunCity AUTO - Автолюбители Солнечногорска / vk.com/suncityauto
SunCity AUTO - Автолюбители Солнечногорска / vk.com/suncityauto
SunCity AUTO - Автолюбители Солнечногорска / vk.com/suncityauto
SunCity AUTO - Автолюбители Солнечногорска / vk.com/suncityauto

Спасатели отключили питание автомобилей и смыли горюче-смазочные материалы, залившие проезжую часть. В результате ДТП никто серьезно не пострадал. Легко пострадавшим оказали первую медицинскую помощь, от госпитализации они отказались, сообщил в сюжете Солнечногорского телевидения старший смены пожарно-спасательного отряда № 29 Сергей Яшин.

Очевидцы считают, что виноват светофор, который барахлил еще с пятницы. «Позвонила в 16 часов в 1-й батальон, сообщила о неработающем светофоре. Информацию приняли, а вот меры нет», — пишет свидетель в сообществе автолюбителей Солнечногорска во «ВКонтакте».

Впрочем, Правила дорожного движения пока никто не отменял.

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