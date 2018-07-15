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Маршрут автобуса из Андреевки в Зеленоград изменили по просьбам жителей 15.07.2018 ZELENOGRAD.RU

Межрегиональный автобус, следующий по маршруту № 374 п. Андреевка («Госпиталь ветеранов войн») — г. Зеленоград (станция Крюково / зап.), изменил схему движения в городе.

Это сделали по просьбам местных жителей, объяснили Zelenograd.ru в «Мострансавто». В маршрут включили улицу Андреевку, Панфиловский проспект, Советскую улицу и убрали улицы Логвиненко и Новокрюковскую. На пути следования 374-го в Зеленоград появились остановки «Корпус 1557» и «Корпус 1501», при движении в Андреевку — «Районный суд», «Рынок», «Михайловский пруд», «15-й микрорайон».

Это позволяет пассажирам, следующим из Андреевки, добраться без пересадок в 16-й и 20-й микрорайоны Зеленограда, где расположен ряд социально значимых объектов (школы, поликлиника, МФЦ). Также для жителей южной части поселка благодаря новой схеме сократился путь до станции Крюково. На территории Андреевки схема осталась прежней.

Изменения действуют с 1 июля 2018 года на основании соответствующего распоряжения Минтранса области для смежных межрегиональных маршрутов, начальный остановочный пункт которых находится на территории Подмосковья.

Старая схема движения автобуса № 374
Wikiroutes.info
Новая схема движения автобуса № 374
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